"Hessische Niedersächsische Allgemeine" zur Pflege:

"Dennoch darf man auch einmal festhalten, dass die Koalition das Problem ernst nimmt und zur Lösung die richtige Richtung einschlägt. Der Knackpunkt ist allerdings die Finanzierung. Schon jetzt stehen für die gesetzlich Krankenversicherten Beitragserhöhungen für frühere Leistungsverbesserungen ins Haus. Dass das neue Programm aus der Kranken- und nicht aus der Pflegekasse bezahlt werden soll, ist kein Trost. Die Beitragszahler zahlen sowieso in beide Töpfe ein, da ist es unerheblich, welcher Beitrag am Ende erhöht wird. Deswegen sollte die Koalition in einem zweiten Schritt die Finanzierung der Pflege überdenken."/be/DP/he

AXC0019 2018-05-24/05:35