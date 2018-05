Die sich anbahnende italienische Regierung hat bereits schockiert, obwohl noch kaum etwas passiert ist. Sie verlieren langsam den Überblick? Alles Wichtige zur Krise um die drittgrößte Euro-Volkswirtschaft.

Und dann auch noch eine Debatte, die wirklich niemand gebrauchen kann: Nachdem seit Tagen die europäischen Partnerländer und die Akteure vor den Finanzmärkten vor der sich anbahnenden italienischen Regierungskoalition aus Fünf Sterne und rechter Lega zittern, hat sich die Regierung ein Eigentor geschossen. Der designierte, parteiunabhängige Ministerpräsident, Giuseppe Conte muss sich Vorwürfe über einen gefälschten Lebenslauf erwehren.

Die Lage in der nach Deutschland und Frankreich drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wird damit immer unübersichtlicher. Zudem Staatspräsident Sergio Mattarella zunächst ungewöhnlich lange zögerte, Conte den Regierungsauftrag zu geben. Wie also den Überblick in der Krise um das Land behalten? Die wichtigsten Themen im Überblick:

Anleihen: Die Märkte haben ihr Urteil bereits gefällt. Die Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen sind seit vergangener Woche auf etwa 2,2 Prozent gestiegen. Anfang des Monats waren sie noch bei 1,7 Prozent.

Banken: Die Geldhäuser sind die Achillesferse des Landes. Sie bergen noch immer ausfallgefährdete Kredite über etwa 80 Milliarden Euro in ihren Bilanzen. Je länger die Regierungskrise andauert, desto störanfälliger dürften die Banken wieder werden.

Conte, Giuseppe: Der große Überraschungssieger dieses Koalitionspokers. Der Verwaltungswissenschaften-Professor der Universität Florenz war im Schattenkabinett der Fünf Sterne als Reformminister vorgesehen. Nun wird er Regierungschef, weil die beiden Chefs der Koalitionsparteien, Luigi Di Maio ( à di Maio, Luigi) und Matteo Salvini (à Salvini, Matteo) sich gegenseitig das Amt nicht gönnen. Conte lehrte zuvor an mehreren italienischen und amerikanischen Universitäten.

Di Maio, Luigi: Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung wäre gerne Ministerpräsident geworden, schließlich ist seine Partei mit fast 33 Prozent der absolute Gewinner der vergangenen Wahlen. Weil der Koalitionspartner Lega das aber nicht zuließ, baut sich Di Maio nun ein mächtiges Arbeits- und Wirtschaftsministerium.

Euro: Im Wahlkampf wollten beide Regierungsparteien noch aus der Gemeinschaftswährung ausscheiden, nun ist die Lage diffuser. Die Lega strebt den Austritt weiter an, die Fünf Sterne nicht. Allerdings argumentieren beide: Vor dem Euro ging es den Italienern besser.

Forza Italia: Die Partei von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi ist die große Verliererin des Geschachers seit Ende der Parlamentswahlen. Das Rechtsbündnis wurde von der Lega aufgekündigt. Und Parteichef Silvio Berlusconi wurde zwar gerade von einem Mailänder Berufungsgericht vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen und könnte damit wieder politische Ämter bekleiden - nur niemand in Italien möchte ihn mehr in einem solchen. Nun schielt der 81-Jährige immerhin auf einen Sitz im Senat.

Grundeinkommen: Die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen war die Wahlkampfschlager der Fünf Sterne - und der Garant für ihren überwältigenden Sieg vor allem in Süditalien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...