Zürich - Jan Lisiecki ist erst 23 Jahre jung, aber dennoch bereits ein reifer Virtuose. Der polnisch-kanadische Pianist wird in Klassikkreisen als Nachfolger des grossen Alfred Brendel gehandelt, was höchste Weihen bedeutet. Am 13. Juni stellt er gemeinsam mit dem Zürcher Kammerorchester (ZKO) sein Können unter Beweis. Gezeigt werden an diesem Abend auch eindrückliche Fotografien des schottischen Wildlife-Fotografen David Yarrow.

Der Effekthascherei erteilt Jan Lisiecki eine klare Absage. Lieber begeistert er sein Publikum durch Finesse und mit viel Feingefühl. Wenn er Musik seines Landsmanns Frédéric Chopin spielt, ist Jan Lisiecki ganz besonders im Element. Am 13. Juni präsentiert der Solist neben dem grossen Klavierkonzert ...

