Seattle - Forscher der University of Washington (UW) haben mit "RoboFly" das erste fliegende Roboter-Insekt entwickelt, das ohne Kabel auskommt und über ein kleines "Gehirn" verfügt. Das Gerät wird von einem Laserstrahl angetrieben. Dessen Energie wird mithilfe einer Solarzelle und eines Onboard-Schaltkreises in Elektrizität umgewandelt, die nötig ist, um die Flügel des mechanischen Flugobjekts in Schwingung zu versetzen und damit die Konstruktion abheben zu lassen.

"Bislang reine Science-Fiction"

"Bis zum jetzigen Zeitpunkt war das Konzept von kabellosen, insektengrossen, fliegenden Robotern reine Science-Fiction. Keiner konnte genau sagen, ob es möglich ist, solche Dinge zu bauen", zitiert "EurekAlert!" Sawyer Fuller, Assistant Professor am Department of Mechanical Engineering der UW. Alle bisherigen Projekte wie etwa die "RoboBee" (pressetext berichtete) hätten ihre Energie über Kabelverbindungen beziehen müssen. "Mit unserer neuen RoboFly konnten wir nun aber zeigen, dass solche Geräte durchaus Realität werden ...

