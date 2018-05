Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



US-Tochtergesellschaft Pivot Naturals LLC wird Gewerbeerlaubnis für Cannabisgeschäft beantragen



Pivot Pharmaceuticals Inc (http://www.pivotpharma.com/). (CSE: PVOT) (OTCQB: PVOTF) (FRA: NPAT) ("Pivot" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pivot Naturals LLC ("PNL") in Costa Mesa, Kaliforniens sogenannte "Measure X Zone" (Measure X ist eine Regelung zur Besteuerung von Cannabisunternehmungen), einen Pachtvertrag unterschrieben hat. Pivot Naturals wird unverzüglich einen Gewerbeschein für eine Marihuana-Unternehmung sowie eine bedingte Betriebserlaubnis und eine Gewerbeerlaubnis beantragen. Unternehmungen in Costa Mesas "Measure X Zone", die die Anforderungen (https://www.costamesaca.gov/index.aspx?page=2095) für den Geschäftsbetrieb erfüllen, dürfen medizinisches Marihuana im großen Stil vertreiben, herstellen, verarbeiten und transportieren sowie Testlabors für Forschung und Entwicklung betreiben.



Pivot will an dem Standort eine hochmoderne GMP-Produktion für seine patentierten Produkte errichten, die unter dem Markennamen 'Pivot Naturals' vertrieben werden. PNL wird hochwertiges Cannabisöl und Cannabisisolate beschaffen und sein patentierts Verfahren anwenden, um Öl in Pulver zu verwandeln ("RTIC" - Ready-To-Infuse Cannabis). Dies wird auf dem kalifornischen Markt in Form von Kapseln, Stick-Packungen und Schüttpulver zum Verkauf und Vertrieb angeboten. RTIC ist ein patentiertes und kosteneffizientes Verfahren, mit dem das Unternehmen Trockenpulver aus Cannabisöl gewinnt. Dies wird in Health- und Wellnessprodukten, Backzusätzen, Haustierprodukten sowie Inhaltsstoffen im B2B-Getränke- und -Edibles-Segment verarbeitet. An dem neuen Standort sollen auch verschiedene Produktsortimente an topischen Cremes und Lösungen zum Einnehmen entstehen, wobei patentierte Technologien für die Verabreichung von Medikamenten zur Anwendung kommen.



Patrick J. Rolfes, Präsident von Pivot Naturals, LLC, sagte: "Wir sind glücklich über unsere neue Produktion im kalifornischen Costa Mesa, wo auch unsere US-Verwaltung angesiedelt sein wird. Durch unser bestehendes Händlernetz in Kalifornien können wir uns jetzt darauf konzentrieren, kalifornischen Konsumenten Zugang zu Pivots hochwertigen und technisch überlegenen Produkten zu verschaffen. Ich gehe davon aus, dass wir bis spätestens Juli 2018 die erforderliche Produktionserlaubnis erhalten. Die Produktionsanlagen sollten bis August 2018 installiert sein. Kapseln, Stick-Packungen und Schüttpulver von Pivot Naturals sollten spätestens im 4. Quartal 2018 in den Regalen kalifornischer Marihuanaapotheken stehen. Darüber hinaus erhalten wir von allen Seiten Anfragen, ob wir unser patentiertes RTIC-Pulver für Weißprodukte liefern können. Wir werden mit respektablen Cannabismarken in unserem Bundesstaat weiterhin Produktions- und Lieferverträge abschließen."



Kalifornien ist der US-Bundesstaat mit der höchsten Wirtschaftskraft und weltweit die sechstgrößte Volkswirtschaft mit dem größten Marihuanamarkt (legaler Umsatz 2016: ca. 2,8 Mrd. $). Am 1. Januar 2018 begann mit der Legalisierung des Freizeitkonsums von Marihuana für Erwachsene auf dem weltgrößten Markt ein neues Zeitalter des Wachstums für die kalifornische Wirtschaft und sein Cannabisgewerbe. Ein aktueller Bericht von BDS Analytics (https://bdsanalytics.com/) beziffert das potenzielle Wachstum des legalen Cannabismarkts in Kalifornien für 2018 auf 3,7 Mrd. $ und für 2019 auf 5,1 Mrd. $, wo es mit dem Biermarkt gleichziehen würde.



"Die Produktion in Kalifornien ist ein bedeutender Meilenstein für Pivot. Damit kann das Unternehmen 2018 auf dem weltweit größten Cannabismarkt Umsätze erzielen", sagte Dr. Patrick Frankham, CEO von Pivot Pharmaeuticals. "Patrick Rolfes und sein Team treiben unsere Geschäftsstrategie für die USA erfolgreich voran."



Währung: US-Dollar



Informationen zu Pivot Pharmaceuticals Inc.



Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Pharmazeutika und Nutrazeutika beschäftigt und dabei innovative Technologien für die Verabreichung von Medikamenten einsetzt. Der zu hundert Prozent im Besitz von Pivot befindliche Geschäftsbereich für Cannabisprodukte für medizinische Zwecke, Pivot Green Stream Health Solutions Inc. ("PGS" oder "Pivot Green Stream"), betreibt die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Nutrazeutika und Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis. Das US-amerikanische hundertprozentige Tochterunternehmen von Pivot, Pivot Naturals, LLC, mit Sitz in Costa Mesa (Kalifornien), wird für den kalifornischen Markt fertige Cannabisprodukte in Pulverform herstellen und vertreiben, z. B. Nahrungszusätze, Kapseln, Schüttpulver und Stick-Packungen. PGS hat die weltweiten Rechte für "RTIC" Ready-To-Infuse Cannabis Pulver-zu-Öl-Technologie, BiPhasix Transdermal Drug Delivery-Plattformtechnologie (topisch), Solmic Solubilisation-Technologie (oral) und Thrudermic Transdermal Nanotechnology (transdermal) für die Lieferung und Vermarktung von Cannabinoid-, Cannabidiol-(CBD-) und Tetrahydrocannabinol-(THC-)basierten Produkten erworben. Zu den ersten Produktentwicklungskandidaten von PGS gehören topische Therapien zur Behandlung von sexuellen Funktionsstörungen bei Frauen (PGS-N005) sowie Psoriasis (PGS-N007) und ein orales Produkt zur unterstützenden Krebsbehandlung (PGS-N001). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.PivotPharma.com



Vorsichtshinweis



Abgesehen von den hierin enthaltenen historischen Informationen kann der vorstehend dargelegte Sachverhalt zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wörter wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke, die sich auf Pivot Pharmaceuticals Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC oder deren Geschäftsleitung beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen der Geschäftsleitung sowie auf getroffenen Annahmen und aktuellen Informationen seitens der Geschäftsleitung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Nichterfüllung von Bedingungen des CSE oder anderen Wertpapieraufsichtsbehörden, der Umfang der Unternehmens- und Verbraucherausgaben, die Umsätze von Pivot-Produkten, das Wettbewerbsumfeld in der Industrie, die Fähigkeit von Pivot das Geschäft zu erweitern, die Höhe der in Verbindung mit den Erweiterungsbemühungen von Pivot angefallenen Kosten, Wirtschaftsbedingungen in der Industrie und die Finanzkraft der Kunden und Lieferanten von Pivot. Pivot unterzieht sich keiner Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Investoren werden ebenfalls angewiesen, alle anderen Risiken und Ungewissheiten in Betracht zu ziehen.



Pivot Pharmaceuticals Inc.,



Patrick Frankham, PhD, MBA,



Chief Executive Officer,



E-Mail: Info@PivotPharma.com



Virtus Advisory Group,



Investor Relations,



E-Mail: Pivot@virtusadvisory.com



Tel.: 416-644-5081



OTS: Pivot Pharmaceuticals Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129963 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129963.rss2