FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom ändert die Richtschnur für die Entwicklung künftiger Dividenden. War die Dividendenentwicklung bis 2018 einschließlich an die Entwicklung des freien Cashflow gekoppelt, soll sie ab 2019 der Entwicklung des bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) folgen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll von geplant rund 1 Euro in diesem Jahr auf rund 1,20 Euro im Jahr 2021 steigen. Dabei will die Telekom auch künftig unverändert mindestens 50 Cent je Aktie als Dividende zahlen. Zudem zieht der DAX-Konzern Aktienrückkäufe als Bestandteil der Aktionärsvergütung in Erwägung.

Wie die Telekom anlässlich ihres am 24. und 25. Mai stattfindenden Kapitalmarkttages weiter mitteilte, will sie auch in den kommenden Jahren die wichtigsten Finanzkennzahlen weiter steigern. Die Mitteilfrist-Planung des Bonner Konzerns sieht für die Jahre 2017 bis 2021 ein Wachstum des freien Cashflow um 10 Prozent pro Jahr vor. Das bereinigte EBITDA soll in diesem Zeitraum um durchschnittlich 2 bis 4 Prozent im Jahr zulegen, und der Umsatz um 1 bis 2 Prozent pro Jahr wachsen. Das sind dieselben Wachstumsraten, die die Telekom beim Kapitalmarkttag 2015 für die Jahre 2014 bis 2018 in Aussicht gestellt hatte.

May 24, 2018 01:01 ET (05:01 GMT)

