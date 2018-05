Dieses Ziel verfolgte auch der Chemiekonzern Bayer, als er sein Logistikkonzept am Standort Dormagen von der manuellen Lagertätigkeit zu einer automatischen Hauptumschlagbasis (Hub) umstellte. Das Unternehmen entschied sich dabei für ein Verpackungs- und Logistiksystem des Herstellers MSK. Das neue Konzept sollte alle Schritte vom Wareneingang der Rohstoffe über das Zwischenlagern und Verpacken der Fertigware bis hin zum Versand umfassen.

Die technische Umsetzung des Konzeptes wurde in einer gemeinsamen Projektgruppe entwickelt. Eine besondere Herausforderung war es, eine geeignete Lösung zu finden, um die verpackten Paletten für das automatische Lkw-Beladungssystem vorzusortieren. Dabei war zu beachten, dass die stündlich 120 Paletten nicht nur kommissioniert, sondern auch so verladen werden müssen, dass sich die Last im Lkw optimal verteilt. Während der Projektierungsphase besuchte die Projektgruppe den Chemiekonzern Sabic in Geleen (Niederlande), der ein entsprechendes System aus Palettenfördertechnik, -handling und -verpackung sowie automatischer Lkw-Verladung bereits einsetzte.

Automatisch entladen, verpacken und verladen

Das System für Dormagen wurde dann ...

