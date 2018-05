Das neue System zur Pumpenüberwachung heißt "KSB Guard" und nutzt vernetzte Schwingungs- und Temperatursensoren. Das Ziel: Die Verfügbarkeit der Pumpe soll erstmals auch auf Anlagenebene transparent gemacht werden. Das System sorgt dafür, dass Veränderungen des Betriebsverhaltens der Maschine frühzeitig erkannt und Instandhaltungseinsätze besser geplant werden können, ohne hierbei bei der Pumpe vor Ort sein zu müssen.

Nachrüstung mit Magnet und Klebstoff

Anders als bei bisherigen Systemen ist das Überwachungssystem besonders für die Nachrüstung geeignet. Die Sensoreinheit wird am Lagerträger oder an der Antriebslaterne der Pumpe mit Magnet und Kleber befestigt und kann im laufenden Betrieb ohne Eingriff in die Maschine montiert werden. ...

