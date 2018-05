FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT -Der Dax wird am Donnerstagmorgen kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen denkbar knapp mit 0,01 Prozent im Minus bei 12 975 Punkten - und damit in etwa auf seinem gedrückten Niveau vom Vortag, als er von einem Potpourri an Unsicherheitsfaktoren belastet wurde.

USA: - IM PLUS - Die Wall Street hat am Mittwoch nach Veröffentlichung des Protokolls zur letzten Sitzung der US-Notenbank Fed ihre Verluste abgeschüttelt und ins Plus gedreht. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Handelsende 0,21 Prozent höher bei 24 886,81 Punkten. Am Vortag hatte er noch unter Gewinnmitnahmen gelitten und war klar unter die jüngst wieder geknackte 25 000-Punkte-Marke gerutscht.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM MINUS - Die meisten Märkte in Asien gaben zur Stunde ab, allen voran die in Japan. Die Märkte in Hongkong notierten leicht im Plus, diejenigen in China leicht im Minus.

DAX 12.976,84 -1,47%

XDAX 13.008,88 -1,15%

EuroSTOXX 50 3.541,82 -1,27%

Stoxx50 3.136,23 -1,12%

DJIA 24.886,81 0,21%

S&P 500 2.733,29 0,32%

NASDAQ 100 6.953,63 0,87%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,67 0,38%

Bund-Future Settlement 159,76 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1709 0,10%

USD/Yen 109,38 -0,64%

Euro/Yen 128,07 -0,53%

ROHÖL:

Brent 79,44 -0,36 USD

WTI 71,58 -0,26 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0071 2018-05-24/07:40