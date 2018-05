Der amerikanische Technologiekonzern Avnet Inc. (ISIN: US0538071038, NYSE: AVT) kündigt eine Quartalsdividende von 0,19 US-Dollar je Aktie an. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,76 US-Dollar Gesamtdividende ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 38,82 US-Dollar (Stand: 23. Mai 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,96 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 19. Juni 2018 (Record date: 6. Juni 2018). Avnet erwirtschaftete ...

