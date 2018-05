Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag. Weiter machten politische Entwicklungen die Kurse, heißt es. Nun wollen die USA aus Gründen der nationalen Sicherheit die Erhebung von Zöllen auf Autoimporte prüfen. Dies drückt vor allem die japanischen Autowerte kräftig ins Minus und beschert dem Nikkei-225 einen Abschlag von 1,2 Prozent auf 22.411 Punkte. Damit setzt der Index die jüngste Verluststrecke fort. Aber auch in Seoul bremsen schwächere Werte aus dem Automobilsektor den Index. Der Kospi gibt aber nur um 0,2 Prozent nach.

Im Hintergrund schwelen als Belastungsfaktoren weiter der Handelsstreit zwischen den USA und China, der anhaltende Konflikt mit Nordkorea und die Aufkündigung des Iran-Atomabkommens. Erst am Vortag kündigte Peking zwar an, die Zölle für importierte Fahrzeuge ab dem 1. Juli zu senken; dennoch hatte sich US-Präsident Donald Trump zuletzt kritisch zu den laufenden Handelsgesprächen mit China geäußert.

An den chinesischen Börsen halten sich die Bewegungen in Grenzen. Der Schanghai-Composite gibt minimal auf 3.168 Punkte nach, der Hang-Seng-Index gewinnt sogar leicht. In Australien geht es auch weiter nach unten, der S&P/ASX 200 reduziert sich um 0,2 Prozent und verzeichnet nun schon den sechsten Handelstag in Folge Abgaben.

Autowerte kommen unter die Räder

Die Autowerte stehen mit den Ankündigungen aus den USA kräftig unter Druck. "Es gibt Beweise, die darauf hindeuten, dass Importe aus dem Ausland seit Jahrzehnten unsere heimische Autoindustrie untergraben haben", sagte US-Handelsminister Wilbur Ross. Die Bereiche Auto und Autoteile seien für die US-Wirtschaft "Schlüsselbereiche". Schon bei der Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium hatten die USA ähnlich argumentiert.

In Tokio verlieren Mazda Motor 5,4 Prozent, Toyota Motor 3,1 und Mitsubishi Motors 4,3 Prozent. Verstärkt wird der Druck durch den weiteren Anstieg des Yen, der die Wettbewerbsfähigkeit der exportabhängigen Auto-Industrie zusätzlich belastet. Der Dollar liegt aktuell bei 109,48 Yen, nach Ständen von knapp 110 Yen zur gleichen Vortageszeit. Der Yen zieht an, weil er traditionell als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt.

In Seoul geht es für Hyundai Motors um 3,1 Prozent nach unten und für Kia Motors um 4,3 Prozent.

Fed-Protokoll hat kaum Auswirkungen

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank hat dagegen nur begrenzte Auswirkungen auf den Handel in Asien, nachdem es die Wall Street im späten Geschäft gestützt hatte. Das Protokoll bestätigte die am Markt vorherrschende Meinung, dass die Notenbank im Juni die Zinsen ein weiteres Mal erhöhen werde und zerstreute Befürchtungen eines aggressiveren Vorgehens. Außerdem zeugte es von einer eher entspannten Haltung bezüglich der Inflationsentwicklung.

Vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen stehen die "sicheren Häfen" bei den Investoren wieder hoch im Kurs. Der Goldpreis steigt um 0,2 Prozent je Feinunze auf 1.295 Dollar. Hier stützt aber auch das Fed-Protokoll, weil es Spekulationen vor einer aggressiveren Zins-Gangart zerstreute.

Auch Anleihen bleiben gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen gibt im Gegenzug weiter nach und rutscht wieder unter die Marke von 3,00 Prozent. Aktuell geht es für diese um weitere 2 Basispunkte auf 2,98 Prozent nach unten.

Samsonite vom Handel ausgesetzt - Short-Attacke

Die Aktie von Samsonite ist im Hongkong vom Handel ausgesetzt worden. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Papiere mit knapp 10 Prozent im Minus. Teilnehmer sprechen von einer Short-Attacke auf die Aktie. Ein neuer aktivistischer Investmentfonds namens Blue Orca Capital ziele auf Samsonite, heißt es. Er nannte Samsonite "eine mittelgroße Marke, die sich als Premium-Luxusspieler ausgibt". Das bisherige Minus der Aktie ist der stärkste Tagesverlust seit sechs Jahren. Die Bewertung sei ungerechtfertigt, wenn man die "fragwürdigen Buchhaltungspraktiken und die schlechte Corporate Governance" betrachte, so Blue Orca Capital. Samsonite wollte sich zu den Kommentaren kurzfristig nicht äußern.

