Die Bundeskanzlerin ist zum elften Mal nach China gereist. Dabei treibt sie die gleiche Frage um wie die mitreisenden Manager: Wie soll Deutschland auf das immer stärkere Machtstreben des Landes reagieren?

Da stehen sie nun in einem hell erleuchteten Konferenzraum in der Großen Halle des Volkes und tauschen die üblichen Nettigkeiten aus: Von "großer Freude", "gegenseitigem Respekt" und "fruchtbringenden Verhandlungen" sprechen Angela Merkel und der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang nach ihrem Gespräch am Donnerstagvormittag.

Doch der freundlich-verbindliche Ton täuscht. Merkel ist zum elften Mal in China, seit sie 2005 Kanzlerin wurde. Mit jedem Mal sind die Reisen schwieriger geworden. Früher ließ sich das Verhältnis zwischen beiden Staaten noch auf die simple Formel: "Wir exportieren teure Autos nach China, die Chinesen verkaufen uns im Gegenzug billige Kühlschränke" bringen. Inzwischen verfolgt China offensiv die Strategie, eine ökonomische Weltmacht zu werden - nicht bis zum nächsten Jahr, aber auch nicht in allzu ferner Zukunft.

In zehn Schlüsselindustrien soll das Land führend werden: von der Luft- und Raumfahrt über Elektrofahrzeuge bis zur Pharmaindustrie. Manch ein mitreisender Manager stellt sich da schon die Frage, ob China die deutschen Unternehmen ...

