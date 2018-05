Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-24 / 07:30 *Erwartungen mit über 20.000 Hektar an Sole Entdeckung weit übertroffen - Aktie total günstig!* Unternehmen: Lithium Energi Exploration Kursziel mittelfristig 1,00 EUR Kursziel langfristig 2,00 EUR WKN: A2H5MG [1] Unser Lithium Top-Pick Lithium Energi (WKN A2H5MG) [2] vermeldete soeben weitere positive Ergebnisse ihrer ersten geophysikalischen Erkundungen die zusätzliche 120km² auf ihren Konzessionen im Nordteil des Antofalla Salar abdecken. Die gemessene Sole-Dichte in diesem Salar reflektiert eine beachtliche Menge gelöster Salze in diesen hypersalinen Solen (ungefähr der 10fache Salzgehalt von Meerwasser). *Und von diesen bekannten Dichten lässt sich ableiten, dass diese Erkundungen eine große Wahrscheinlichkeit andeuten, dass Lithium führende Solen den gesamten nördlichen Claim-Cluster (Gruppe) des Unternehmens unterlagern.* Dies sind herausragende Nachrichten, die den Kurs wieder anziehen lassen sollten. Je Hektar Landfläche wird unser Top-Pick mit gerade einmal 50 EUR bewertet. Die Mitbewerber in Argentinien (siehe unten) werden um ein Vielfaches höher bewertet (2.342 - 3.333 EUR je Hektar). Bereits in 12 Monaten soll die MRT-Lithiumanlage in Betrieb gehen, daher ist die aktuelle Marktkapitalisierung von gerade einmal 20 Mio. CAD unserer Ansicht nach viel zu gering. *Die heutigen NEWS im Detail:* Am 25. März 2018 meldete das Unternehmen bereits positive Ergebnisse der geophysikalischen Erkundung auf den ersten 80km 2 (drei seiner Konzessionen), die untersucht wurden. Im Einklang mit "den besser als erwarteten Ergebnissen", die man auf diesen ersten drei Claims erzielte, wurden auf den weiteren bis dato untersuchten Konzessionen (zusätzliche 120km² bestehend aus fünf weiteren Claims) im Rahmen des laufenden geophysikalischen Programms des Unternehmens potenziell Lithium führende Sole-Horizone auf allen dieser fünf zusätzlichen Konzessionen entdeckt. Diese Horizonte beginnen knapp unter der Oberfläche und erstrecken sich bis in eine Tiefe von 400m. Während der vergangenen drei Monate hat LEXI 110 Linienkilometer an TEM-Erkundungen über 18 Erkundungslinien durchgeführt, die über 200km 2 abdecken. *Die restlichen TEM-Erkundungen, die für den Nordteil des Antofalla Salar geplant sind, werden in den nächsten 30 Tagen durchgeführt.* Die TEM-Erkundungen illustrieren die untertägigen Bedingungen einschließlich der Abgrenzung von Frisch- oder Salzwasserkörpern, durch Identifizierung von Schwankungen der Leitfähigkeit mittels schneller Datenakquisition, großem Tiefenpotenzial und besserer Auflösung als bei anderen geophysikalischen Verfahren. *Lexis CEO, Steven Howard, sagte: * Howard fügte hinzu: "Es ist ein weitreichender Schritt nach vorne für das Unternehmen, da wir jetzt beträchtliche Volumen potenzieller untertägiger Lithium-Solen mit diesem ersten Schritt unseres Explorationsprogramms bestätigt haben. Jede unserer untersuchten Konzessionen lieferte positive Ergebnisse für Solen, die von nahe der Oberfläche bis in große Tiefen beherbergt sind. Dies sind großartige Neuigkeiten für LEXI. Wir haben ebenfalls einen signifikanten Fortschritt bei der Vorbereitung der Umwelt- und Bohrgenehmigungsdokumente erzielt, um dem Unternehmen den Start der Bohrarbeiten später in diesem Jahr zu ermöglichen, was uns näher zu unserer ersten Ressourcenschätzung bringen wird. LEXI positioniert sich weiterhin durch den wirksamen Einsatz unserer zentralen Werte, um hervorragende Leistungen in unserer Teamarbeit, der Liegenschaft und im Kapitalmanagement sowie im Shareholder-Value zu liefern." *Selbe Geologie wie Lithiumgigant Albermale/FMC?* Obwohl die Widerstandswerte aus TEM-Erkundungen das Vorkommen oder den Gehalt von Lithium nicht bestätigen können, so haben die Erkundungsergebnisse bis dato stark leitfähige Zonen identifiziert, die mit ähnlichen Lithium führenden Sole-Horizonten übereinstimmen, deren Vorkommen in der Region bekannt ist. *Argentiniens größter Lithiumproduzent, der nur 20km östlich des nördlichen Claim-Clusters des Unternehmens liegt, ist seit über 20 Jahren ununterbrochen in Produktion. Ferner deuten veröffentlichte Analysenergebnisse aus Bohrungen im gleichen Beckenkomplex des Antofalla Salar nur 3km südlich der südlichsten Liegenschaften des Unternehmens in diesem nördlichen Claim- Cluster an, dass die Solen in diesem Becken durchgehend Lithium führend sind.* Das Unternehmen bestätigt ausdrücklich, dass solche Ergebnisse nicht unbedingt ein Hinweis auf Bohrergebnisse sind, die auf den eigenen Liegenschaften erzielt werden könnten. Das Unternehmen ist jedoch sehr ermutigt, dass dieser Untersuchungsergebnisse weitere positivere Ergebnisse als ursprünglich erwartet produzieren werden. *MRT-Lithiumanlage innerhalb der nächsten 12 Monate in Betrieb* Lithium Energi's (WKN A2H5MG) [2] technischer Partner IBC Advanced Technologies hat bereits mit der Entwicklung der maßstäblichen Planung einer Aufbereitungsanlage begonnen. Die von IBC entwickelte Molecular Recognition Technology ("MRT") macht es möglich, Metalle mit einem Reinheitsgrad von bis zu 99,99% durch eine der fortschrittlichsten und ökofreundlichsten Raffinierungstechnologien in der Welt zu trennen. Für den Lithium-Bereich kommt diese Technologie einer wahren Revolution gleich, da die Umwelt durch keinerlei Chemikalien, wie Sie im herkömmlichen Lithium Gewinnungsprozess eingesetzt werden, belastet wird. IBC hat zusammen mit Lithium Energi (WKN A2H5MG) [2] eine skalierbare MRT-Anlage konzipiert, die zunächst auf 1.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) pro Jahr beruht, jedoch auf bis zu 25.000 Tonnen ausgebaut werden kann. Für die MRT Technologie zur Abtrennung, Ausbringung, Raffinierung und Reinigung von Lithium, hat sich Lithium Energi (WKN A2H5MG) [2] das exklusive Vorkaufsrecht zum Erhalt der Standortlizenzen im Salar Gebiet gesichert. *Gigantisches Landpaket von Vorteil* Daher ist von großem Vorteil, dass Lithium Energi (WKN A2H5MG) [2] ein so großes Landpaket vorweisen kann. Das Bohrprogramm wird auf dem Gebiet mit den besten Voraussetzungen für die Anlage begonnen werden. Die Liegenschaften der vielversprechendsten Projekte liegen genau zwischen den großen Lithiumproduzenten Albemarle (Marktkapitalisierung 15 Milliarden Dollar) und FMC, einer der größten Lithiumproduzenten weltweit! Albemarle veröffentlichte bereits, dass das Antofalla Salar die potenziell drittgrößte Lithiumlagerstätte der Welt sein könnte! Je Hektar Landfläche wird unser Top-Pick mit gerade einmal 50 EUR bewertet. Wie Sie in der folgenden Grafik unschwer erkennen können, werden die Mitbewerber in Argentinien um ein Vielfaches höher bewertet (2.342 - 3.333 EUR je Hektar). Daher sind wir der festen Überzeugung, dass eine faire Bewertung bei Lithium Energi (WKN A2H5MG) [2] noch lange nicht erreicht ist und erwarten daher einen kontinuierlichen Kursanstieg in Richtung 1 Euro Marke! *Aktiengesellschaft* *Projektgröße* *Marketcap *Bewertung *Aktueller in EUR* pro Aktienkurs Hektar* * Lithium Energi Expl. 241.000 Hektar 12 Mio. 50 EUR 0,21 EUR WKN: A2H5MG EUR Millennial Lithium 35.000 Hektar 182 Mio. 2.342 EUR 1,85 EUR WKN A2AMUE EUR Lithium X Energy WKN 48.000 Hektar 130 Mio. 3.333 EUR 1,61 EUR A2ABEY EUR *Keyfacts und Ausblick* Wir haben für Sie nochmal alle wesentlichen Fakten zusammengefasst, die für den langfristigen Erfolg von Lithium Energi (WKN A2H5MG) [3] sprechen. - Zweitgrößter Landbesitzer von Lithiumlagerstätten mit 241.000 Hektar! - Bohrbeginn in Kürze erwartet! - Erste Produktionsanlage voraussichtlich 2019 in Betrieb! - Erster Lithium Produzent mit revolutionärer MRT Technologie *Mit der Aussicht, bereits 2019 das erste Lithium produzieren zu können, hat Lithium Energi *(WKN A2H5MG) [3] *einen großen Schritt in der Entwicklung des Unternehmens vollzogen. Die einzigartige MRT-Technologie stellt einen großen Vorteil gegenüber den anderen Lithium Unternehmen dar und sollte auch bei den benachbarten Lithiumproduzenten wie Albermarle für Aufmerksamkeit sorgen. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 20 Mio. CAD (12 Mio. EUR) ist Lithium Energi *(WKN A2H5MG) [3] *weiterhin extrem unterbewertet. Verpassen Sie nicht, sich hier noch günstig zu positionieren!* LINK zu unserer umfangreichen Erstempfehlung! [4] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Der "MiningStocks.Experts" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de [5], ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. 