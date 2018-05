DJ Lithium Energi Inc.: Erwartungen mit über 20.000 Hektar an Sole Entdeckung weit übertroffen - Aktie total günstig!

Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-24 / 07:30 *Erwartungen mit über 20.000 Hektar an Sole Entdeckung weit übertroffen - Aktie total günstig!* Unternehmen: Lithium Energi Exploration Kursziel mittelfristig 1,00 EUR Kursziel langfristig 2,00 EUR WKN: A2H5MG [1] Unser Lithium Top-Pick Lithium Energi (WKN A2H5MG) [2] vermeldete soeben weitere positive Ergebnisse ihrer ersten geophysikalischen Erkundungen die zusätzliche 120km² auf ihren Konzessionen im Nordteil des Antofalla Salar abdecken. Die gemessene Sole-Dichte in diesem Salar reflektiert eine beachtliche Menge gelöster Salze in diesen hypersalinen Solen (ungefähr der 10fache Salzgehalt von Meerwasser). *Und von diesen bekannten Dichten lässt sich ableiten, dass diese Erkundungen eine große Wahrscheinlichkeit andeuten, dass Lithium führende Solen den gesamten nördlichen Claim-Cluster (Gruppe) des Unternehmens unterlagern.* Dies sind herausragende Nachrichten, die den Kurs wieder anziehen lassen sollten. Je Hektar Landfläche wird unser Top-Pick mit gerade einmal 50 EUR bewertet. Die Mitbewerber in Argentinien (siehe unten) werden um ein Vielfaches höher bewertet (2.342 - 3.333 EUR je Hektar). Bereits in 12 Monaten soll die MRT-Lithiumanlage in Betrieb gehen, daher ist die aktuelle Marktkapitalisierung von gerade einmal 20 Mio. CAD unserer Ansicht nach viel zu gering. *Die heutigen NEWS im Detail:* Am 25. März 2018 meldete das Unternehmen bereits positive Ergebnisse der geophysikalischen Erkundung auf den ersten 80km 2 (drei seiner Konzessionen), die untersucht wurden. Im Einklang mit "den besser als erwarteten Ergebnissen", die man auf diesen ersten drei Claims erzielte, wurden auf den weiteren bis dato untersuchten Konzessionen (zusätzliche 120km² bestehend aus fünf weiteren Claims) im Rahmen des laufenden geophysikalischen Programms des Unternehmens potenziell Lithium führende Sole-Horizone auf allen dieser fünf zusätzlichen Konzessionen entdeckt. Diese Horizonte beginnen knapp unter der Oberfläche und erstrecken sich bis in eine Tiefe von 400m. Während der vergangenen drei Monate hat LEXI 110 Linienkilometer an TEM-Erkundungen über 18 Erkundungslinien durchgeführt, die über 200km 2 abdecken. *Die restlichen TEM-Erkundungen, die für den Nordteil des Antofalla Salar geplant sind, werden in den nächsten 30 Tagen durchgeführt.* Die TEM-Erkundungen illustrieren die untertägigen Bedingungen einschließlich der Abgrenzung von Frisch- oder Salzwasserkörpern, durch Identifizierung von Schwankungen der Leitfähigkeit mittels schneller Datenakquisition, großem Tiefenpotenzial und besserer Auflösung als bei anderen geophysikalischen Verfahren. *Lexis CEO, Steven Howard, sagte: * Howard fügte hinzu: "Es ist ein weitreichender Schritt nach vorne für das Unternehmen, da wir jetzt beträchtliche Volumen potenzieller untertägiger Lithium-Solen mit diesem ersten Schritt unseres Explorationsprogramms bestätigt haben. Jede unserer untersuchten Konzessionen lieferte positive Ergebnisse für Solen, die von nahe der Oberfläche bis in große Tiefen beherbergt sind. Dies sind großartige Neuigkeiten für LEXI. Wir haben ebenfalls einen signifikanten Fortschritt bei der Vorbereitung der Umwelt- und Bohrgenehmigungsdokumente erzielt, um dem Unternehmen den Start der Bohrarbeiten später in diesem Jahr zu ermöglichen, was uns näher zu unserer ersten Ressourcenschätzung bringen wird. LEXI positioniert sich weiterhin durch den wirksamen Einsatz unserer zentralen Werte, um hervorragende Leistungen in unserer Teamarbeit, der Liegenschaft und im Kapitalmanagement sowie im Shareholder-Value zu liefern." *Selbe Geologie wie Lithiumgigant Albermale/FMC?* Obwohl die Widerstandswerte aus TEM-Erkundungen das Vorkommen oder den Gehalt von Lithium nicht bestätigen können, so haben die Erkundungsergebnisse bis dato stark leitfähige Zonen identifiziert, die mit ähnlichen Lithium führenden Sole-Horizonten übereinstimmen, deren Vorkommen in der Region bekannt ist. *Argentiniens größter Lithiumproduzent, der nur 20km östlich des nördlichen Claim-Clusters des Unternehmens liegt, ist seit über 20 Jahren ununterbrochen in Produktion. Ferner deuten veröffentlichte Analysenergebnisse aus Bohrungen im gleichen Beckenkomplex des Antofalla Salar nur 3km südlich der südlichsten Liegenschaften des Unternehmens in diesem nördlichen Claim- Cluster an, dass die Solen in diesem Becken durchgehend Lithium führend sind.* Das Unternehmen bestätigt ausdrücklich, dass solche Ergebnisse nicht unbedingt ein Hinweis auf Bohrergebnisse sind, die auf den eigenen Liegenschaften erzielt werden könnten. Das Unternehmen ist jedoch sehr ermutigt, dass dieser Untersuchungsergebnisse weitere positivere Ergebnisse als ursprünglich erwartet produzieren werden. *MRT-Lithiumanlage innerhalb der nächsten 12 Monate in Betrieb* Lithium Energi's (WKN A2H5MG) [2] technischer Partner IBC Advanced Technologies hat bereits mit der Entwicklung der maßstäblichen Planung einer Aufbereitungsanlage begonnen. Die von IBC entwickelte Molecular Recognition Technology ("MRT") macht es möglich, Metalle mit einem Reinheitsgrad von bis zu 99,99% durch eine der fortschrittlichsten und ökofreundlichsten Raffinierungstechnologien in der Welt zu trennen. Für den Lithium-Bereich kommt diese Technologie einer wahren Revolution gleich, da die Umwelt durch keinerlei Chemikalien, wie Sie im herkömmlichen Lithium Gewinnungsprozess eingesetzt werden, belastet wird. IBC hat zusammen mit Lithium Energi (WKN A2H5MG) [2] eine skalierbare MRT-Anlage konzipiert, die zunächst auf 1.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) pro Jahr beruht, jedoch auf bis zu 25.000 Tonnen ausgebaut werden kann. Für die MRT Technologie zur Abtrennung, Ausbringung, Raffinierung und Reinigung von Lithium, hat sich Lithium Energi (WKN A2H5MG) [2] das exklusive Vorkaufsrecht zum Erhalt der Standortlizenzen im Salar Gebiet gesichert. *Gigantisches Landpaket von Vorteil* Daher ist von großem Vorteil, dass Lithium Energi (WKN A2H5MG) [2] ein so großes Landpaket vorweisen kann. Das Bohrprogramm wird auf dem Gebiet mit den besten Voraussetzungen für die Anlage begonnen werden. Die Liegenschaften der vielversprechendsten Projekte liegen genau zwischen den großen Lithiumproduzenten Albemarle (Marktkapitalisierung 15 Milliarden Dollar) und FMC, einer der größten Lithiumproduzenten weltweit! Albemarle veröffentlichte bereits, dass das Antofalla Salar die potenziell drittgrößte Lithiumlagerstätte der Welt sein könnte! Je Hektar Landfläche wird unser Top-Pick mit gerade einmal 50 EUR bewertet. Wie Sie in der folgenden Grafik unschwer erkennen können, werden die Mitbewerber in Argentinien um ein Vielfaches höher bewertet (2.342 - 3.333 EUR je Hektar). Daher sind wir der festen Überzeugung, dass eine faire Bewertung bei Lithium Energi (WKN A2H5MG) [2] noch lange nicht erreicht ist und erwarten daher einen kontinuierlichen Kursanstieg in Richtung 1 Euro Marke! *Aktiengesellschaft* *Projektgröße* *Marketcap *Bewertung *Aktueller in EUR* pro Aktienkurs Hektar* * Lithium Energi Expl. 241.000 Hektar 12 Mio. 50 EUR 0,21 EUR WKN: A2H5MG EUR Millennial Lithium 35.000 Hektar 182 Mio. 2.342 EUR 1,85 EUR WKN A2AMUE EUR Lithium X Energy WKN 48.000 Hektar 130 Mio. 3.333 EUR 1,61 EUR A2ABEY EUR *Keyfacts und Ausblick* Wir haben für Sie nochmal alle wesentlichen Fakten zusammengefasst, die für den langfristigen Erfolg von Lithium Energi (WKN A2H5MG) [3] sprechen. - Zweitgrößter Landbesitzer von Lithiumlagerstätten mit 241.000 Hektar! - Bohrbeginn in Kürze erwartet! - Erste Produktionsanlage voraussichtlich 2019 in Betrieb! - Erster Lithium Produzent mit revolutionärer MRT Technologie *Mit der Aussicht, bereits 2019 das erste Lithium produzieren zu können, hat Lithium Energi *(WKN A2H5MG) [3] *einen großen Schritt in der Entwicklung des Unternehmens vollzogen. Die einzigartige MRT-Technologie stellt einen großen Vorteil gegenüber den anderen Lithium Unternehmen dar und sollte auch bei den benachbarten Lithiumproduzenten wie Albermarle für Aufmerksamkeit sorgen. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 20 Mio. CAD (12 Mio. EUR) ist Lithium Energi *(WKN A2H5MG) [3] *weiterhin extrem unterbewertet. Verpassen Sie nicht, sich hier noch günstig zu positionieren!* LINK zu unserer umfangreichen Erstempfehlung! [4] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Der "MiningStocks.Experts" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de [5], ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 24, 2018 01:29 ET (05:29 GMT)

"Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die First Marketing erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die First Marketing im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. First Marketing, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958: Gemäß § 85 Wertpapierhandelsgesetz und Finanzanalyseverordnung besteht u. a. die Verpflichtung, bei einer Finanzanalyse auf mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf das analysierte Unternehmen hinzuweisen. Ein Interessenkonflikt wird insbesondere vermutet, wenn das die Analyse erstellende Unternehmen * an dem Grundkapital des analysierten Unternehmens eine Beteiligung von mehr als 5% hält, * in den letzten zwölf Monaten Mitglied in einem Konsortium war, das die Wertpapiere des analysierten Unternehmens übernommen hat, die Wertpapiere des analysierten Unternehmens aufgrund eines bestehenden Vertrages betreut, * in den letzten zwölf Monaten aufgrund eines bestehenden Vertrages Investmentbanking-Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen ausgeführt hat, aus dem eine Leistung oder ein Leistungsversprechen hervorging, * mit dem analysierten Unternehmen eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen hat, * und mit diesem verbundene Unternehmen regelmäßig Aktien des analysierten Unternehmens * oder von diesen abgeleitete Derivate handeln, oder der für dieses Unternehmen zuständige Analyst sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen haben, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen. Die First Marketing GmbH verwendet für die Beschreibung der Interessenskonflikte gemäß § 85 Absatz 1 WpHG und Artikel 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 folgende Keys: Key 1: Das analysierte Unternehmen hat für die Erstellung dieser Studie aktiv Informationen bereitgestellt. Key 2: Diese Studie wurde vor Verteilung dem analysierten Unternehmen zugeleitet und im Anschluss daran wurden Änderungen vorgenommen. Dem analysierten Unternehmen wurde dabei kein Research-Bericht oder -Entwurf zugeleitet, der bereits eine Anlageempfehlung oder ein Kursziel enthielt. Key 5: First Marketing GmbH und/oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen und/oder der Ersteller dieser Studie hat Aktien des analysierten Unternehmens vor ihrem öffentlichen Angebot unentgeltlich oder zu einem unter dem angegebenen Kursziel liegenden Preis erworben. Übersicht über die bisherigen Anlageempfehlungen (12 Monate):Art der Analyse: Datum: Kursziel/Aktuell: Lithium Ernergi Erstempfehlung 02.11.2017 EUR 2,00/EUR 0,21 *3. Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter* Die Publikation der First Marketing, wie etwa MiningStocks.Experts oder andere Publikationen, dienen ausschließlich zu Informationszwecken des Lesers. Bei der Erstellung der Informationen verwendet First Marketing unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. First Marketing verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. First Marketing und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, daß diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt First Media keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte. *4. Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden* Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren. Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte technische Analyse berücksichtigt. *5. Sensitivität der Bewertungsparameter - Änderungsmöglichkeit* Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können. *6. Bedeutung der Empfehlungen* Die Aussagen und Meinungen der First Marketing in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen, noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der First Marketing oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen. Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten: - Kaufen: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten - Verkaufen: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten - Halten: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten *7. Risikohinweise:* *- *Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes. - Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben. - Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluß auf den Aktienkurs haben. - Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, daß dort

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 24, 2018 01:29 ET (05:29 GMT)