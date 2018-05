JPMorgan hat Osram nach einer hauseigenen Branchenkonferenz der US-Bank in London auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Transformation des Beleuchtungsspezialisten zu einem Technologieunternehmen sei auf einem guten Weg, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurstreiber für die Aktie seien aber erst mittelfristig in Sicht./gl/he Datum der Analyse: 23.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-05-23/21:44

ISIN: DE000LED4000