FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet vor dem Memorial Day ein verkürzter Rentenhandel statt.

TAGESTHEMA

Das US-Handelsministerium hat Schritte eingeleitet, die zur Erhebung von Zöllen auf Autoimporte führen könnten. US-Handelsminister Wilbur Ross kündigte am Mittwoch an, er habe vor dem Hintergrund der nationalen Sicherheit eine Prüfung zum Handel mit Autos eingeleitet. Eine solche Prüfung würde die rechtliche Grundlage für die Einführung von Zöllen bilden, falls das Handelsministerium in den Importen eine Gefahr für die nationale Sicherheit sieht. "Es gibt Beweise, die darauf hindeuten, dass Importe aus dem Ausland seit Jahrzehnten unsere heimische Autoindustrie untergraben haben", sagte Ross. Das Weiße Haus erklärte, Trump habe Ross "angewiesen", er solle eine solche Prüfung "in Erwägung ziehen". "Schlüsselindustrien wie Autos und Autoteile" seien "entscheidend für unsere Stärke als Nation", hieß es. Dieselbe Begründung hatte die US-Regierung zuvor auch bei den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium angeführt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV

10:00 DE/OHB SE, HV

10:30 DE/Indus Holding AG, HV

11:00 DE/Salzgitter AG, HV

11:00 DE/United Internet AG, HV

11:00 DE/Amadeus Fire AG, HV

11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, BI-PK

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Aareal Bank 2,50 EUR Edel 0,10 EUR Energiekontor 0,60 EUR Evonik Industries 1,15 EUR First Sensor AG 0,16 EUR Pfeiffer Vacuum Technology 2,00 EUR Procredit Holding 0,27 EUR Progress-Werk Oberkirch 1,65 EUR TAG Immobilien 0,65 EUR Imperial Brands 0,28435 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,3% gg Vj 1. Veröff.: +2,3% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,8 Punkte -FR 08:45 Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 108 zuvor: 109 -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm -BE 15:00 Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: +0,7 Punkte zuvor: +1,0 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 PL/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2020 Auktion von 2,50-prozentigen Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 Auktion variabel verzinsten Anleihen mit Laufzeit Mai 2024 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Gesamtvolumen von 3 Mrd PLN 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2036 im Volumen von 1 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.723,10 -0,28 Nikkei-225 22.391,15 -1,32 Schanghai-Composite 3.166,89 -0,07 DAX 12.976,84 -1,47 DAX-Future 13.007,50 -1,15 XDAX 13.008,88 -1,15 MDAX 26.699,10 -1,07 TecDAX 2.796,27 -0,78 EuroStoxx50 3.541,82 -1,27 Stoxx50 3.136,23 -1,12 Dow-Jones 24.886,81 0,21 S&P-500-Index 2.733,29 0,32 Nasdaq-Comp. 7.425,96 0,64 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,67 +61

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,63 -0,63 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,50 0,50 0,07 USA 2 Jahre 2,50 2,53 0,61 USA 10 Jahre 2,98 2,99 0,57 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer kaum veränderten Eröffnung rechnen Händler an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag. Zwar drehte der US-Markt im Verlauf nach oben, nachdem die US-Notenbank laut Sitzungsprotokoll keine Hinweise gab, dass sie die Leitzinsen noch aggressiver anheben wird als bisher erwartet. In Asien geht es aber schon wieder überwiegend weiter nach unten. Während dort unter anderem Sorgen um eine neue Schwellenländer-Krise auf die Kurse drücken, dürfte der DAX wie auch bereits der Nikkei-Index in Japan von US-Plänen für mögliche Zölle auf importierte Autos gebremst werden. "Das würde die deutsche Industrie im Kern treffen", sagt ein Beobachter. Weiter negativ beurteilt wird auch die Entwicklung in Italien. Dort soll nun Giuseppe Conte eine Regierung bilden, die unter anderem die Steuern abbauen und das Renteneintrittsalter senken will.

Rückblick: Schwach - Negative Nachrichten kamen unter anderem von Konjunkturseite mit den Eurozonen-Einkaufsmanagerindizes, die die Erwartungen verfehlten. Daneben belasteten die Pläne der neuen italienischen Regierung, die zu massiven Konflikten mit den EU-Partnern führen könnten. Das drückte den Index in Mailand um weitere 1,3 Prozent, gleichzeitig fielen am Anleihemarkt die Kurse wieder deutlich. Für Zurückhaltung sorgten daneben die Handelsgespräche China-USA, mit denen US-Präsident Trump nicht zufrieden ist. Gefragt waren in diesem Umfeld sichere Häfen, aufwärts ging es mit den Kursen deutscher Bundesanleihen und auch der Goldpreis zog - besonders auf Euro-Basis - an. In der Stahlbranche, wo es nicht nach einer Verlängerung der Ausnahmeregelung für US-Stahlimporte aus Europa aussieht, verloren Arcelormittal 4,7 Prozent. Salzgitter fielen um 3,4, Thyssenkrupp um 2,3 Prozent. Daneben sorgten Berichte über Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Senkung des Kohlepreises für Verkäufe von Bergbauaktien. Der Subindex der Rohstoffaktien verlor 2,5 Prozent. Im Öl- und Gasbereich trübten Berichte die Stimmung, nach denen die Opec über eine Produktionsausweitung nachdenken soll. Renault verloren 5,4 Prozent, nachdem CEO Carlos Ghosn Hoffnungen auf einen Zusammenschluss mit Nissan gedämpft hatte. Marks & Spencer legten dagegen um 5,2 Prozent zu. CMC verwies auf den oberhalb der Markterwartung ausgefallenen Gewinn.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Größter DAX-Verlierer waren Lufthansa mit einem Abschlag von 3,7 Prozent. Ausgewählte vergleichsweise konjunkturunabhängige Titel wie Deutsche Telekom und Beiersdorf kamen mit kleinen Verlusten davon. Auch RWE schnitten mit einem Minus von 0,4 Prozent besser ab als der DAX, nachdem das Bundeskabinett die Schadensersatzansprüche wegen des Atomausstiegs prinzipiell anerkannt hatte. Isra Vision profitierten vom Aktiensplit. Der Kurs schloss bei 46,00 Euro nach umgerechnet 43,50 Euro vor Durchführung des Aktiensplits. Ein Übernahmegebot trieb Westag & Getalit um rund 40 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft sei ruhig und ohne "Ausreißer" verlaufen, berichtete ein Händler. Die überraschende Zinserhöhung der türkischen Zentralbank habe zwar die Lira nach oben getrieben und Türkei-ETFs gestützt, am Aktienmarkt aber sonst keine Akzente gesetzt. Unter den Einzelwerten zeigten sich Hellofresh zunächst unbewegt von der Nachricht, dass die US-Supermarktkette Kroger für bis zu 700 Millionen Dollar den Kochboxenanbieter Home Chef übernimmt.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Das als eher taubenhaft interpretierte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung stützte die Kurse im Späthandel etwas, nachdem zunächst die geopolitische Lage belastet hatte. Gut ausgefallene Markit-Einkaufsmanagerindizes waren daher verpufft. Unter den Einzelwerten brachen Hewlett Packard Enterprise um 10,5 Prozent ein. Zwar hatte das Unternehmen bei der Vorlage seiner Quartalszahlen die Gewinnprognose angehoben, doch dämpfte der CEO die Erwartungen an das Umsatzwachstum. Ein pessimistischer Ausblick drückte General Electric (GE) um 7,3 Prozent. GE-Chef John Flannery warnte, dass das Energiegeschäft auf Jahre hinaus zu kämpfen haben werde. Tiffany sprangen um über 23 Prozent nach oben, nachdem der Edeljuwelier im ersten Geschäftsquartal Umsatz und Marge steigern konnte. Lowe's verteuerten sich um 10,4 Prozent. Die Baumarktkette hatte zwar enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt, dafür aber einen optimistischen Ausblick gegeben. Auftrieb erhielt die Aktie darüber hinaus vom Einstieg des aktivistischen Investors William Ackman.

Die Unsicherheit um die Beilegung des Handelsstreits der USA mit China und die politische Entwicklung in Italien trieben die Anleger in den vermeintlich sicheren Anleihehafen. Dieser verzeichnete nach dem Fed-Protokoll, das Befürchtungen aggressiverer Zinserhöhungen zerstreute, zusätzlich Zulauf. Die Zehnjahresrendite sank um 6 Basispunkte auf 3,00 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.17 Uhr EUR/USD 1,1707 +0,0% 1,1704 1,1708 EUR/JPY 128,07 -0,5% 128,69 128,75 EUR/CHF 1,1624 -0,1% 1,1641 1,1643 GBP/EUR 1,1420 +0,0% 1,1418 1,1401 USD/JPY 109,38 -0,5% 109,95 109,95 GBP/USD 1,3372 +0,1% 1,3353 1,3349 Bitcoin BTC/USD 7.736,71 +1,7% 7.606,82 7.924,04

Der Dollar stieg nach dem Fed-Protokoll zum Euro auf den höchsten Stand in diesem Jahr. Die Gemeinschaftswährung fiel bis auf 1,1674 Dollar. Im späten Handel pendelte der Euro um 1,17 Dollar, im Tageshoch hatte er aber schon fast 1,1780 Dollar gekostet. Der Euro wurde zudem belastet von schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone und der politischen Entwicklung in Italien, wo sich eine eurokritische Regierung anbahnt. Einen Schub nach oben machte die Lira, nachdem die türkische Zentralbank in einer außerordentlichen Sitzung den Zinssatz für die sogenannte Spät-Liquidität deutlich angehoben hatte. Sie stoppte damit zunächst die Talfahrt der türkischen Lira, die in den vergangenen Tagen von Rekordtief zu Rekordtief gefallen war. Die Lira erholte sich zum Dollar um rund 2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,59 71,84 -0,3% -0,25 +19,8% Brent/ICE 79,45 79,80 -0,4% -0,35 +21,8%

Uneinheitlich entwickelten sich die Erdölpreise, nachdem das US-Energieministerium einen deutlichen Anstieg seiner Ölvorräte gemeldet hatte. Im Markt kursierten überdies Spekulationen, die Opec könnte bereits im kommenden Monat eine Steigerung der Förderung auf den Weg bringen, um die niedrigeren Fördermengen aus Venezuela und potenziell aus dem Iran auszugleichen. Die hohen Preise könnten die Nachfrage drücken, so der Hintergrund der Spekulationen. Die global gehandelte Sorte Brent verteuerte sich um 0,3 auf 79,80 Dollar je Fass, US-Leichtöl der Sorte WTI gab um 0,5 Prozent nach auf 71,84 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,00 1.293,39 +0,2% +2,61 -0,5% Silber (Spot) 16,46 16,45 +0,0% +0,01 -2,8% Platin (Spot) 907,60 903,00 +0,5% +4,60 -2,4% Kupfer-Future 3,06 3,06 -0,1% -0,00 -7,9%

Der feste Dollar bremste zunächst den Goldpreis. Weil aber auch am Goldmarkt das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank dahingehend interpretiert wurde, dass keine aggressiveren Zinserhöhungen zu erwarten seien, zog die Feinunze im späten Handel an und verteuerte sich um 0,2 Prozent an auf 1.294 Dollar. Unterstützung erhielt das Gold in seiner Funktion als sicherer Hafen daneben von der Koreakrise und den US-chinesischen Handelsgesprächen wie der politischen Unsicherheit in Italien.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

GELDPOLITIK TÜRKEI

Die türkische Zentralbank hat in einer außerordentlichen Sitzung den Zinssatz für die sogenannte Spät-Liquidität auf 16,5 Prozent von 13,5 Prozent erhöht. Den einwöchigen Repo-Satz beließ die Notenbank bei 8,00 Prozent, den Tagesgeldeinlagensatz bei 7,25 Prozent und den Tagesgeldaufnahmesatz bei 9,25 Prozent.

GELDPOLITIK USA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 1. und 2. Mai eine weitere Zinserhöhung für Juni signalisiert. Sollte sich die Wirtschaft wie erwartet entwickeln, dürfte es bald angemessen sein, einen weiteren Zinsschritt zu beschließen, geht aus dem Protokoll der Sitzung hervor. Risiken sehen die Notenbanker aus möglichen Handelskonflikten erwachsen. Dadurch könnte sich nicht nur die Stimmung verschlechtern, sondern auch Investitionen sinken.

HANDELSSTREIT EU/USA

Eine US-Quote für den Import von Stahl und Aluminium anstatt der angedrohten Strafzölle würde dazu führen, dass die EU nicht umgehend mit Gegenmaßnahmen antwortet, wie aus höchsten deutschen Regierungskreisen verlautete. Die EU hat zwar Strafzölle auf US-Produkte in der Schublade, die aber nur greifen würden, wenn die USA Strafzölle auf die Einfuhr beider Metalle verhängen würden.

ITALIEN

Präsident Sergio Mattarella hat den parteilosen Juristen Giuseppe Conte mit der Regierungsbildung beauftragt, nachdem er Conte zu einem Gespräch empfangen hatte. Vorgeschlagen wurde Conte von den Chefs der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega, Luigi Di Maio und Matteo Salvini, die die Bildung einer Regierungskoalition vereinbart haben. Sie wird als eurokritisch eingeschätzt.

NORDKOREA

hat erneut mit einer Absage des geplanten Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump gedroht. Die nordkoreanische Vize-Außenministerin Choe Son Hui bezeichnete Äußerungen von US-Vizepräsident Mike Pence als "ignorant und dumm". "Wir werden die USA weder um einen Dialog anflehen noch die Mühen auf uns nehmen, sie zu überzeugen, wenn sie sich nicht mit uns zusammensetzten wollen", erklärte Choe. Pence hatte Kim in einem Interview gewarnt, er solle Trump nicht herausfordern; Nordkorea könne wie Libyen enden, wenn Kim keinen "Deal" mache.

SPANIEN

Der Haushaltsentwurf von Ministerpräsident Rajoy - und damit wohl auch sein Überleben im Amt - ist gesichert, nachdem die baskischen Nationalisten der Partei PNV zugesichert haben, dass sie für den Etat der Minderheitsregierung stimmen werden.

USA/CHINA

Die USA haben China von einem multinationalen Seemanöver im Pazifik ausgeladen. Chinas Aufrüstung in von mehreren Ländern beanspruchten Gebieten im Südchinesischen Meer führe dazu, "die Spannungen zu verschärfen und die Region zu destabilisieren", erklärte ein Pentagon-Sprecher zur Begründung.

DEUTSCHE BANK

will 25 Prozent der Stellen im Aktiengeschäft streichen. Die Zahl der Vollzeitstellen soll sich von über 97.000 auf unter 90.000 verringern. Größere Verkäufe von Geschäftsteilen plant die Bank derzeit nicht und bekräftigt ihr Renditeziel. Der Umbau werde aber das Jahresergebnis 2018 beeinträchtigen.

DEUTSCHE TELEKOM

will die Dividendenentwicklung ab 2019 statt an den freien Cashflow an das bereinigte Ergebnis je Aktie koppeln. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll von geplant rund 1 Euro in diesem Jahr auf rund 1,20 Euro im Jahr 2021 steigen. Dabei will die Telekom auch künftig unverändert mindestens 50 Cent je Aktie als Dividende zahlen. Zudem zieht das Unternehmen Aktienrückkäufe als Bestandteil der Aktionärsvergütung in Erwägung. Die Mitteilfrist-Planung für 2017 bis 2021 sieht ein Wachstum des freien Cashflow um 10 Prozent pro Jahr vor. Das bereinigte EBITDA soll in diesem Zeitraum um durchschnittlich 2 bis 4 Prozent im Jahr zulegen, und der Umsatz um 1 bis 2 Prozent pro Jahr wachsen. Das sind dieselben Wachstumsraten, die die Telekom beim Kapitalmarkttag 2015 für die Jahre 2014 bis 2018 in Aussicht gestellt hatte.

CONSTANTIN MEDIEN

Der Umsatz ist im ersten Quartal nach dem Verkauf des Anteils an Highlight Communications um drei Viertel auf 28,5 Millionen Euro gesunken. Zudem fiel der Umsatz im verbliebenen operativen Geschäft Sport um knapp 22 Prozent. Der operative Verlust (EBIT) lag bei 2,7 Millionen nach einem Gewinn von 0,7 Millionen Euro im Vorjahr. Unter dem Strich weitete sich der Fehlbetrag auf 4,8 Millionen von 3,1 Millionen Euro aus.

