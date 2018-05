Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Fahrzeughersteller kaum mehr eine Alternative zu Updates von Steuergeräten und Systemen over the air haben, denn cyberkriminellen Bedrohungen gegenüber vernetzten Fahrzeugen, aktuell erkannten Angriffsvektoren sowie bekannt gewordenen Sicherheitslücken müssen Hersteller durch die Befähigung zu zügigen Gegenmaßnahmen begegnen. Sollte sich herausstellen, dass eine Softwarefunktion einen Rückruf erforderlich macht, lässt sich dieser per over the air-Update schneller und günstiger durchführen.

E-Fahrzeuge im Vorteil

Bei Elektrofahrzeugen sind OTA-Updates zudem deutlich einfacher, denn sie verfügen über eine völlig andere Fahrzeugarchitektur. Die Funktionen sind nicht mehr einzeln auf eine Vielzahl von Steuergeräten verteilt, sondern in wenigen hochperformanten Controllern gebündelt. Das spart viel Gewicht und befähigt sie praktisch "automatisch" für Updates over the air.

Schließlich eröffnen sich OEMs durch die mögliche Nachrüstung von softwarebasierten Funktionen und Ausstattungsmerkmalen neue Geschäftsfelder und Erlösquellen, auch nach dem eigentlichen Verkauf des Fahrzeugs. Solche Angebote, die sich als "Software-as-a-Product" (SaaP) oder "Software-as-a-Service" ...

