Wie erwartet haben allerdings Investitionen in Vertriebsstrukturen und Produkte auf die Marge gedrückt. In Zukunft will Ypsomed mit der eigenen Insulinpumpe den aus einem beendeten Vertriebsvertrag wegfallenden Umsatz kompensieren. Ypsomed steigerte den Umsatz im Berichtsjahr um knapp einen Fünftel auf 466 Millionen Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...