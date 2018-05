Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1699 US-Dollar gehandelt und damit zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Der Franken war indes als sicherer Hafen weiter gefragt und der Euro fiel entsprechend auf 1,1620 nach 1,1654 Franken am Vorabend. Der Dollar gab ebenfalls nach und kostete noch 0,9932 nach zuvor 0,9961 Franken. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...