In Deutschland hat sich das Konsumlima ausgehend von einem hohen Niveau weiter eingetrübt. Das Ergebnis einer Umfrage unter rund 2000 Verbrauchern im Mai habe einen Rückgang des für Juni ermittelten Indexwertes um 0,1 Punkte auf 10,7 Zähler ergeben, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der GfK-Konsumforscher. Damit ist das Konsumklima den zweiten Monat in Folge gesunken. Analysten hatten hingegen für Juni weiterhin 10,8 Punkte erwartet.

Die GfK schreibt von "minimalen Einbußen" beim Konsumklima. Nach Einschätzung der Konsumforscher haben die deutschen Verbraucher insgesamt gelassen auf die Verschärfung der geopolitischen Lage reagiert. "Die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch den amerikanischen Präsidenten hat die Stimmung der Konsumenten nicht sonderlich beeinträchtigt", hieß es.

Außerdem hätten sich die Konjunktur- und die Einkommensaussichten auf gutem Niveau stabil gehalten, teilten die Forscher mit. Allerdings habe die Umfrage gezeigt, dass die Anschaffungsneigung der Deutschen gesunken sei. Trotz des Dämpfers liege sie aber nach wie vor auf einem "sehr hohen Niveau"./jkr/tos/fba

