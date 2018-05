Am Donnerstag wird der DAX kaum verändert in den neuen Handelstag starten. Die Angst vor einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und den künftigen Kurs der italienischen Regierung gegenüber der EU, drückte bei den Anlegern am Markt auf die Stimmung. Am Mittwochabend schloss der DAX mit 1,5 Prozent im Minus bei 12.977 Punkten.

