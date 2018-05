Die Deutsche Bank setzt unter ihrem neuen Chef Christian Sewing den Rotstift an. Wie das größte heimische Geldhaus am Donnerstag vor Beginn der Hauptversammlung in Frankfurt mitteilte, soll die Zahl der Vollzeitstellen des Konzerns global von derzeit rund 97.000 in wenigen Monaten auf "deutlich unter 90.000" sinken.

