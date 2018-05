Die deutsche Wirtschaft hat zum Jahresbeginn wie erwartet an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden in einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde die erste Schätzung bestätigt.

Im vierten Quartal 2017 hatte sich die Wirtschaftsleistung noch um 0,6 Prozent erhöht, im dritten Vierteljahr um 0,7 Prozent. Im Jahresvergleich sei die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal bereinigt um 2,3 Prozent gestiegen, hieß es weiter.

Ökonomen hatten mit der Entwicklung in den Monaten Januar bis März gerechnet und eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet. Sie erklärten die Entwicklung unter anderem mit einer ungewöhnlich starken Grippewelle in den Monaten Februar und März und mit dem kalte Wetter im März. Mit einem Ende des Aufschwungs rechnen Volkswirte von Banken und Wirtschaftsforschungsinstituten derzeit aber nicht./jkr/nas

