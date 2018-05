Am Donnerstag dürften Anleger auf weitere Ansagen Trumps zu Importzöllen auf Autos achten. Im Rampenlicht steht außerdem die Hauptversammlung der Deutschen Bank.

Der Dax wird laut Börsianern am Donnerstag kaum verändert in den Handel starten. Im vorbörslichen Handel lag er mit 12.979 Punkten minimal im Plus. Die Sorgen über den künftigen Kurs der italienischen Regierung gegenüber der EU und die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA drückten den Anlegern auf die Stimmung. Am Mittwoch war der deutsche Leitindex unter die vielbeachtete Marke von 13.000 Punkten gesackt und hatte zum Handelsschluss 1,5 Prozent schwächer bei rund 12.977 Punkten notiert.

Im Mittelpunkt dürften am Morgen die Autobauer stehen: US-Präsident Donald Trump hat im weltweiten Poker um den Handelsaustausch mit den USA Importzölle auf ausländische Autos ...

