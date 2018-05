Die Schweizer Raiffeisengruppe verkauft ihre Privatbank Notenstein La Roche. Der Vermögensverwalter Vontobel will rund 700 Millionen Franken zahlen.

In der Schweiz gibt es erneut eine große Privatbanken-Übernahme: Die Raiffeisengruppe verkauft ihre Tochter Notenstein La Roche für rund 700 Millionen Franken an den Vermögensverwalter Vontobel, wie beide Institute am Donnerstag mitteilten.

Damit wechseln Kundenvermögen von 16,5 Milliarden Franken den Besitzer. Raiffeisen, die derzeit von einem Skandal um die Geschäfte des früheren Bankchefs Pierin Vincenz erschüttert wird , will sich künftig auf Privatkunden mit kleineren und mittelgroßen Vermögen konzentrieren.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Vontobel-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...