Nach einem weiteren Anstieg der US-Ölreserven fallen die Ölpreise am Donnerstag weiter. Sie lagen bis zu 36 Cent niedriger als am Vortag.

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem überraschenden Anstieg der Ölreserven in den USA gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juli kostete am Morgen 79,44 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der ...

