An den Börsen in China und vor allem Japan ist es auch am Donnerstag abwärts gegangen. Die anhaltende Yen-Erholung wog schwer. Die japanische Landeswährung profitiert insbesondere vom Hin-und-her im internationalen Handelsstreit. Nach der jüngsten Annäherung zwischen den USA und China goss US-Präsident Trump mit dem Auftrag zur Prüfung von Einfuhrzöllen auf ausländische Autos wieder Öl ins Feuer.

Autowerte gerieten besonders unter Druck - allen voran Mazda Motors mit einem Abschlag von mehr als fünf Prozent. In Tokio sackte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,11 Prozent ab auf 22 437,01 Punkte.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland verlor eine gute halbe Stunde vor Handelsende 0,56 Prozent auf 3833,10 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong büßte 0,17 Prozent auf 30 614,02 Punkte ein./ag/mis

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

AXC0098 2018-05-24/08:40