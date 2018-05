Beim US-Handelsministerium beginnt eine Untersuchung der Automobilimporte, um festzustellen, ob sie "die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu beeinträchtigen drohen", so das Ministerium in einer Erklärung am Mittwochabend. Die überraschende Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, wo einerseits das Säbelrasseln mit China abklingt andererseits sich die Reibungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...