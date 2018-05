Deutsche Anleihen sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 159,58 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,51 Prozent.

Damit konnte die Regierungsbildung in Italien den Bundesanleihen vorerst keinen weiteren kräftigen Auftrieb geben. Zuletzt hatte die Sorge vor einer Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischer Lega die Kurse mehrfach nach oben getrieben und die Renditen waren im Gegenzug gesunken. Grund war eine Wiederbelebung der Euro-Skepsis und eine damit verbundene Flucht in "sichere" Häfen gewesen, erklärten die Anleiheexperten der Landesbank Helaba.

Auf dem Weg zu einer neuen Regierung in Rom ist die Suche nach den passenden Ministern in vollem Gange. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte am Mittwoch dem Juristen Giuseppe Conte den Regierungsauftrag gegeben.

Bei italienischen Staatsanleihen zeigte sich am Morgen eine Entspannung. Nach einem starken Anstieg der Risikoaufschläge in den vergangenen Handelstagen, ging die Rendite für zehnjährige italienische Papiere am Morgen um 0,08 Prozentpunkte auf 2,31 Prozent zurück./jkr/mis

ISIN DE0009652644

AXC0100 2018-05-24/08:44