Giift integriert die Assets von Infinia Solutions & Services in den Giift Loyalty Marketplace und schafft damit eine führende Ausgabe- und Einlösungspraxis für Treueprogramme im Bankwesen



Giift, der auf den Austausch von Treuewährungen (Punkte, Meilen, Geschenkkarten, Prämien) spezialisierte Loyalty Marketplace, gab heute die Übernahme von Infinia Solutions & Services ("Infinia") bekannt. Durch diese Transaktion wird die Infinia-Technologie in den Giift Marketplace integriert und bietet Banking mit der fortschrittlichsten Technologie für Treueprämien und Einlösungen sowie dem größten weltweiten Einlösungskatalog.



Laurent Xatart, Mitbegründer von Giift, über die Integration von Infinia: "Dies ein wichtiger Meilenstein für die Bankenbranche: zwei führende Unternehmen für Treueprogramme schließen sich zusammen, um die modernste Technologie, eine Plattform sowie einen Katalog für die Ausgabe und Einlösung von Treueprogrammen anzubieten. Wir rechnen damit, dass diese neue Lösung mit dem Namen "Giift Banking" ein Durchbruch für jedes Finanzinstitut sein wird, das die Vorteile seines Treueprogramms erhöhen möchte."



Prashant Khattar, der Gründer von Infinia, sagte über die Integration: "Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit Giift, um durch das Bundling unserer Technologien und Praktiken einen weltweiten Technologieführer für Treueprogramme zu schaffen. Wir werden uns auf F&E und Kundenerfahrung konzentrieren, um den unseren Kunden und deren Endverbrauchern gebotenen Mehrwert noch weiter zu erhöhen."



Informationen zu Giift: Giift Loyalty Marketplace ermöglicht die Einlösung von Treuepunkten, Meilen und Geschenkkarten bei mehr als 50.000 Treueprogrammen in über 55 Ländern. Giift betreibt Niederlassungen in New York, Singapur, Wuhan, Nairobi und London und betreut mehr als 1.700 Geschäftskunden. Das Geschäftsmodell von Giift ist transaktionsbasiert.



Informationen zu Infinia: Infinia ist mit über 25 Bankkunden in Nahost, Afrika und Südostasien, zu denen einige der weltgrößten Finanzinstitute gehören, die führende Technologie zur Ausgabe und Einlösung von Treueprogrammen. Infinia hat Niederlassungen in Dubai, Neu-Delhi, Mumbai, Colombo und Jakarta.



