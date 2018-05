Die Zahl neu gebauter Wohnungen in Deutschland bleibt trotz eines Anstiegs weiter hinter dem Bedarf zurück. Zwar wurden im vergangenen Jahr 284 800 Wohnungen errichtet, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das sind 2,6 Prozent mehr als 2016 und so viele wie zu Beginn des Jahrtausends (2002) nicht. Doch um die starke Nachfrage nach Immobilien zu decken, sind nach Ansicht von Politik und Bauwirtschaft weit mehr nötig: Sie veranschlagen dafür jährlich 350 000 bis 400 000 neue Wohnungen.

Die Statistiker stellen zudem einen großen Überhang an genehmigten, aber noch nicht gebauten Immobilien fest. Er wuchs 2017 weiter auf 653 300 Wohnungen, obwohl die Zahl der Baugenehmigungen 2017 deutlich gesunken war. Damit erreichte der Überhang den höchsten Stand seit dem Jahr 1999. Angesichts des seit Jahren laufenden Immobilienbooms stößt die Bauwirtschaft an ihre Grenzen und Fachkräfte werden knapp. Auch machen hohe Auflagen das Errichten von Wohnungen komplex./als/DP/mis

ISIN DE0008303504 DE000A0HN5C6 LU0775917882 DE000LEG1110 DE000A1ML7J1

AXC0103 2018-05-24/08:52