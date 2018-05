Das Analysehaus Jefferies hat Inditex vor den am 13. Juni erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Druck durch negative Währungseffekte dürfte fortan nachlassen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einem starken Wachstum aus eigener Kraft und robusteren Bruttomargen, wodurch sich der spanische Modehersteller positiv von der Konkurrenz abheben sollte./ajx/ck Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-05-24/08:53

ISIN: ES0148396007