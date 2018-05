Am Mittwoch kam es bei 1,1680/75 zu einer Bodenbildung und heute erholte sich der EUR/USD über die psychologische Ebene von 1,1700. EUR/USD wartet nun auf EZB Das Paar kann in der 2. Wochenhälfte einen Gewinn verbuchen, aber insgesamt bleibt der Abwärtstrend intakt, der am Mittwoch das neue Mehrmonatstiefs bei 1,1675 bildete. Der Greenback erreichte ...

