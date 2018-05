In Goslar verhandeln die Finanzminister die erzwungene Grundsteuer-Reform. Die Steuer zeigt, was es für Notlagen auf kommunaler Ebene gibt.

Markus Möll verzichtet auf etwas, das für andere Bürgermeister und Kämmerer überlebensnotwendig ist. Der Chef der einzigen deutschen Exklave will am liebsten ganz raus aus dem deutschen Steuersystem. Denn die 1350-Einwohner-Gemeinde Büsingen, die umgeben ist von der Schweiz, wird immer älter.

Die jungen Leute wandern ab, weil sie in der Schweiz nur rund die Hälfte an Steuern zahlen müssen. Daher wird auch keine Grundsteuer auf Grundstücke und Immobilien erhoben. Ein absoluter Sonderfall.

Seit Wochen treibt die Finanzminister von Bund und Ländern die durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts notwendig gewordene Reform der Grundsteuer auf Grundstücke und Immobilien um. Und ein Blick auf zwei Extreme zeigt, wie komplex die Lage hierbei ist.

Hier eine Kommune, die einem besonderen Steuerwettbewerb ausgesetzt ist und auf Geld verzichten will (Büsingen). Da Gemeinden wie Bönen in Nordrhein-Westfalen, die wegen ihrer Finanznot die Grundsteuer massiv erhöht haben - und nun fürchten, dass Einnahmen wegbrechen.

Viel Gesprächsstoff für die Finanzministerkonferenz in Goslar, wo bis Freitag wieder Reformmodelle gewälzt werden. Mit einem Ertrag von jährlich rund 14 Milliarden Euro ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen von deutschen Städten und Gemeinden.

Viele hätten gerne die Sorgen von Markus Möll. Der fordert von der Bundesregierung sogar, auch auf die Einkommensteuer aus seiner Gemeinde zu verzichten, denn der Altersschnitt in Büsingen liege schon bei 56 Jahren. "Bisher sind unsere Argumente in Berlin verpufft", so Möll. "Wir hoffen jetzt mit Olaf Scholz auf eine Lösung", appelliert er angesichts sprudelnder Einnahmen an den neuen Finanzminister, auf die Überweisungen zu verzichten. Der Fiskus soll eine Besteuerung nach Schweizer Recht zulassen.

Doch ein Sprecher von Scholz macht da wenig Hoffnung. 2015 sei der Freibetrag für Büsinger Bürger bereits um 50 Prozent erhöht worden, mehr sei nicht geplant. "Im Falle einer Ausnahmeregelung wäre mit entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...