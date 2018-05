In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im Mai überraschend weiter eingetrübt. Wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, fiel das Geschäftsklima von 108 Punkten im Vormonat auf 106 Zähler. Dies ist der niedrigste Wert seit Juni 2017. Analysten wurden von dem Rückgang überrascht. Sie hatten für Mai einen unveränderten Indexwert erwartet.

Trotz des Rückgangs liegt das Konjunkturbarometer im langfristigen Vergleich weiterhin auf einem hohen Niveau. Nachdem das Insee-Geschäftsklima im vergangenen Dezember bei 112 Punkten den höchsten Stand seit Ende 2007 erreicht hatte, ging es mit dem Indexwert kontinuierlich nach unten.

Zuletzt gab es mehrfach enttäuschende Konjunkturdaten aus Frankreich. So war beispielsweise die Arbeitslosigkeit zu Beginn des Jahres überraschend hoch ausgefallen./jkr/mis

