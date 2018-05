Heilbronn (ots) - Der EU-Parlamentarier Burkhard Balz (CDU), Koordinator der EVP-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, fordert von der künftigen italienischen Regierung, die gemeinsamen europäischen Spielregeln einzuhalten. Balz, der in einigen Wochen sein Vorstandsamt bei der Deutschen Bundesbank antritt, sagte der "Heilbronner Stimme" (Donnerstag): "Die Positionen zur Eurozone und zur Wirtschaftspolitik im Allgemeinen, die aus den Kreisen der zukünftigen italienischen Koalitionsregierung verlautbart werden, sind besorgniserregend und in hohem Maße realitätsfern. Ich halte das für ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Die Märkte reagieren bereits jetzt auf die Ankündigungen der 5-Sterne-Bewegung und der Lega und preisen diesen neuen Risikofaktor ein. Letztlich wird die neue Koalitionsregierung damit seinem Land und seinen Bürgern nur selbst schaden."



Balz fügte hinzu: "Als eine der größten Volkswirtschaften in Europa birgt diese Entwicklung auch Gefahren für die Eurozone. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir zwar auf dem Weg aus der Krise und die wirtschaftliche Lage hat sich in der ganzen EU verbessert, aber genau deshalb darf Italien jetzt nicht den Anschluss verlieren - und noch mehr: es gibt gemeinsam vereinbarte Spielregeln, die eingehalten werden müssen."



