Bis zur Wochenmitte verläuft der Deutsche Aktienindex zwar noch in seinem Aufwärtstrend, aber wenn die jüngste Schwäche anhält, könnten bald neue Regeln am Markt gelten. Anleger müssen sich jedoch auch in diesem Fall bislang nicht allzu viele Sorgen machen. Als negativstes Szenario ist aktuell ein Seitwärtstrend denkbar. Von Andreas Büchler

