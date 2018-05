Novartis ist in den vergangenen Wochen aufgrund der Zusammenarbeit mit dem US-Anwalt Michael Cohen heftig in die Kritik geraten. Weil Cohen verschiedentlich im Auftrag von Donald Trump gearbeitet hatte, war in den Medien der Vorwurf erhoben worden, Novartis habe versucht, sich die Nähe zum amerikanischen Präsidenten zu erkaufen. Umso wichtiger ist es nun für den Schweizer Pharmakonzern, mit positiven News auf der Produktseite zu überzeugen. Und das kann Novartis durchaus. Erst heute hat die Novartis-Tochter Sandoz von der Europäischen Kommission die Zulassung für das Biosimilar Zessly erhalten. Es ist damit das sechste zugelassene Biosimilar aus dem Hause Sandoz. Zessly soll in Europa zur Behandlung von Autoimmun-Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Spondylitis ankylosans, Psoriasis-Arthritis und Schuppenflechte eingesetzt werden, so Novartis.

