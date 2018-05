Die T6-Transporter sollen bei der VW-Tochter Italdesign in Turin umgebaut werden, wie die "New York Times" am Donnerstag schrieb. Apple wolle dabei unter anderem Cockpit und Sitze durch Eigenentwicklungen ersetzen, hiess es unter Berufung auf informierte Personen. Die Shuttles hätten ursprünglich Ende 2018 fertig werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...