Der finanztechnische Begriff des Cash steht nicht nur für Bargeld, sondern auch für die Teile des so genannten Umlaufvermögens, die als so genannte Liquidität bezeichnet werden. Dazu gehören natürlich die erwähnten Bestände an Bargeld, ebenso wie kurzfristig verfügbare oder verfügbar werdende Geldanlagen, Bankkonten und ähnliche Mittel.

In Bezug auf Bargeld zählen dazu sowohl Münzen als auch Banknoten. Somit ist Cash nicht nur die Voraussetzung zur Liquidität, sondern gleichzeitig auch ... (Robert Sasse)

