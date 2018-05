In börsentechnischer Hinsicht versteht man unter der Abwertung, die auch als Währungsabwertung oder als so genannte Devaluation bezeichnet wird, die Verminderung oder Verringerung des so genannten nominalen Wechselkurses der eigenen Währung gegenüber einer Fremdwährung in Zusammenhang mit einer Mengennotierung.

Das Gegenteil der Abwertung ist die Aufwertung, bei der es sich um den umgekehrten Vorgang handelt. Wichtig zu berücksichtigen ist, dass es nur zwischen zwei verschiedenen Währungen ... (Robert Sasse)

