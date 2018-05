BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 23-May-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 23/05/2018 IE00B88D2999 26043 GBP 6772395.777 260.0466834 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 23/05/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 3412370.602 12.60526246 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 23/05/2018 IE00B7SD4R47 57335 EUR 13278892.27 231.6018535 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 23/05/2018 IE00B8JF9153 1044932 EUR 6651416.213 6.3654058 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 23/05/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 11135309.58 266.013129 Daily ETP



Boost ShortDAX 23/05/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 4520076.606 5.8356776 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 23/05/2018 IE00B7Y34M31 234799 USD 144349180.4 614.7776627 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 23/05/2018 IE00B8K7KM88 2818272 USD 15852455.05 5.6248847 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 23/05/2018 IE00B8W5C578 18676 USD 22621591.78 1211.265356 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 23/05/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 24716998.85 2.2050933 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 23/05/2018 IE00B7ZQC614 58468103 USD 101928788.7 1.743323 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 23/05/2018 IE00B7SX5Y86 2371617 USD 52291325.51 22.048807 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 23/05/2018 IE00B8HGT870 882355 USD 19654013.09 22.2744962 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 23/05/2018 IE00B6X4BP29 21475 USD 2281498.359 106.2397373 Daily ETP



Boost Copper 3x 23/05/2018 IE00B8JVMZ80 167410 USD 3565791.148 21.29975 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 23/05/2018 IE00B8KD3F05 31997 USD 1842647.885 57.5881453 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 23/05/2018 IE00B8VC8061 246672196 USD 46472844.39 0.1883992 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 23/05/2018 IE00B76BRD76 274150 USD 8525743.943 31.0988289 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 23/05/2018 IE00B7XD2195 7520018 USD 21936033.13 2.9170187 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 23/05/2018 IE00B8JG1787 21715 USD 2228772.763 102.6374747 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 23/05/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 1954260.579 34.78569916 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 23/05/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2291157.817 61.31500567 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 23/05/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 698674.0481 178.7347271 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 23/05/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 36743569.83 49.48222412 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 23/05/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2091907.079 240.8366428 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 23/05/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 244816146 4753.711574 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 23/05/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 167173825.6 20537.32501 Daily ETP



Boost Palladium 23/05/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 883457.2681 47.5360381 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 23/05/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1251179.371 132.1063637 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 23/05/2018 IE00B94QL251 4863 USD 622259.5123 127.9579503 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 23/05/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 480908.9005 3.5635816 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 23/05/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 363558.3177 69.9150611 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 23/05/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 382073.4646 86.9534512 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 23/05/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 703710.7397 81.7887889 Daily ETP



Boost Silver 2x 23/05/2018 IE00B94QL921 13015 USD 827294.9649 63.5647303 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 23/05/2018 IE00B94QL699 14638 USD 593563.3878 40.5494868 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 23/05/2018 IE00B873CW36 6306011 EUR 48464653.95 7.6854693 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 23/05/2018 IE00B8NB3063 351653 EUR 35423664.07 100.7347131 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 23/05/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 150677.4785 117.7167801 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 23/05/2018 IE00BKS8QM96 291301 EUR 15551426.97 53.3861091 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 23/05/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1456856.234 132.3211838 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 23/05/2018 IE00BKS8QN04 996545 EUR 55180221.26 55.3715299 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 23/05/2018 IE00BKT09479 821 GBP 111947.9664 136.3556229 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 23/05/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8162822.159 50.88914341 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 23/05/2018 IE00BKT09032 2500 USD 236535.1868 94.6140747 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 23/05/2018 IE00BKS8QT65 106211 USD 9392289.138 88.4304746 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 23/05/2018 IE00BLS09N40 426106 EUR 13234435.63 31.059022 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 23/05/2018 IE00BLS09P63 27000 EUR 487936.8288 18.0717344 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 23/05/2018 IE00BLNMQS92 39827 EUR 4423286.904 111.062518 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 23/05/2018 IE00BLNMQT00 94249 EUR 3463813.829 36.7517303 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 23/05/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1361744.882 22.5798382 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 23/05/2018 IE00BVFZGF35 14027 USD 999040.6558 71.2226888 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 23/05/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 903846.9897 51.9900483 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 23/05/2018 IE00BVFZGH58 30560 USD 1012011.349 33.1155546 Short Daily ETP



Boost Brent 23/05/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 9099162.286 26.9514571 Oil ETC



Boost Gold 23/05/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2510130.541 26.159728 ETC



Boost Natural Gas 23/05/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 523200.5728 21.138563 ETC



Boost BTP 10Y 5x 23/05/2018 IE00BYNXNS22 278750 EUR 13639722.36 48.9317394 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 23/05/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2555362.269 47.6071665 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 23/05/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 971521.1117 94.7455736 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 23/05/2018 IE00BYNXPK85 22586 EUR 1767241.45 78.2449947 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 23/05/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 1918478.905 82.4018085 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 23/05/2018 IE00BYTYHS72 36670 USD 3221202.311 87.8429864 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 23/05/2018 IE00BYTYHR65 874057 USD 5889999.253 6.7386901 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 23/05/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 7557755.02 229.0506431 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 23/05/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1318219.127 22.0925643 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 23/05/2018 IE00BYTYHQ58 163989399 USD 12275000.09 0.0748524 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 23/05/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 7956163.361 155.1423154 ETP



Boost Bund 30Y 3x 23/05/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 296204.6546 100.7498825 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 23/05/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26006220.59 10079.93046 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 23/05/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 427853.1803 122.2437658 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R4



Copyright RTT News/dpa-AFX