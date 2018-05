FRANKFURT (Dow Jones)--Elliott hat den Einstieg bei Thyssenkrupp bestätigt und die Absicht erklärt, die Führung des Industriekonglomerats mit konkreten Forderungen nach Verbesserungen unter Druck zu setzen. Zwei Tage nach entsprechenden Gerüchten erklärte der US-Finanzinvestor, Elliott habe einen bedeutenden Anteil an Thyssenkrupp erworben. Die Meldeschwelle von 3 Prozent ist danach jedoch noch nicht überschritten.

Elliott sehe erhebliches Potenzial für operative Verbesserungen, die allen Anteilseignern zugute kommen würden, heißt es in der Mitteilung. Dazu werde man in Kürze mit Aufsichtsrat und Vorstand in einen konstruktiven Dialog eintreten.

May 24, 2018

