FRANKFURT (Dow Jones)--Die Risiken für die Finanzstabilität des Euroraums sind nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) weiterhin niedrig, was vor allem an den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen liegt. Wie aus dem aktuellen Finanzstabilitätsbericht der EZB hervorgeht, hat jedoch die Risikoneigung in den meisten Sektoren des Finanzmarkts zugenommen. "Niedrige Risikoprämien und Anzeichen einer erhöhten Risikoneigung in den meisten Finanzmärkten erfordern große Aufmerksamkeit", heißt es in dem Bericht.

Als Beispiel für die zunehmende Anfälligkeit der Finanzmärkte führt die EZB "den Anstieg der Volatilität an den US-Aktienmärkten Anfang Februar" an. Für Europa kommt sie zu einem etwas beruhigenderen Befund: "Derzeit gibt es im Euroraum keine größeren Fehlbepreisungen bei finanziellen und anderen Assets." Allerdings gebe es in einigen Segmenten übertriebene Bewertungen, vor allem bei Anleihen mit niedrigen Ratings und in einigen Immobilienmärkten.

Die Gewinnsituation der Banken hat sich laut EZB vor allem wegen der stärkeren Konjunktur verbessert. Gleichwohl sei die Profitabilität weiterhin schwach.

Die EZB sieht vier Hauptrisiken für die Finanzstabilität:

1. Übertragungseffekte von einer plötzlichen Neubepreisung von Risikoprämien auf den weltweiten Finanzmärkten

2. Mangelnde Fähigkeit der Banken zur Kreditintermediation, wegen schwacher Gewinne und struktureller Herausforderungen

3. Mangelnde Nachhaltigkeit öffentlicher und privater Schulden

4. Liquiditätsengpass im Nicht-Banken-Sektor, der sich auf das gesamte System überträgt

