Der Goldpreis kämpft gerade wieder um die Marke von 1.300 US-Dollar je Unze. Auch wenn der Ausbruch bisher nicht gelungen ist, fundamental gibt es wieder starken Rückenwind für das Edelmetall.

Im Chart naht die Entscheidung

Es sind interessante Tage auf dem Goldmarkt. Nach dem Bruch einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie setzte der Goldpreis seinen Abverkauf im April und Mai fort und fiel durch alle darunter liegenden charttechnischen Unterstützungen. Selbst die runde Marke von 1.300 US-Dollar je Unze hat nicht gehalten. Erst oberhalb der Unterstützung bei 1.285 US-Dollar kam es zu einer Beruhigung. Aktuell zeichnet sich ein Kampf zwischen Bullen und Bären ab. Der Pullback zurück an die runde Marke ist bisher nicht gelungen. Insofern befindet sich der Goldpreis erst einmal in der engen Spanne zwischen 1.300 US-Dollar sowie 1.285 US-Dollar. Da dürfte er sich aber nicht lange halten. Dieser Korridor ist sehr eng, eine Entscheidung dürfte in den kommenden zwei Wochen erfolgen.

Wieder mehr Risiken

Denn am Markt selbst ist vieles in Bewegung. Die jüngsten Nachrichten lesen sich allesamt positiv für den Unzenpreis. So verliefen die Gespräche zwischen dem deutschen Außenminister Heiko Maas und seinem US-Pendant John Bolton in Sachen Iran-Abkommen völlig ergebnislos. Bei den Amerikanern haben sich die Hardliner intern bereits durchgesetzt. Und die drängen angeführt von Bolton, einem der maßgeblichen Entscheider beim illegalen Einmarsch in den Irak im Jahr 2003 nicht nur auf harte Sanktionen gegen Teheran, sondern auch auf einen Regimewechsel. Das wird zwar bisher ...

