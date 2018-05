Salzburg/Österreich, Houston/Texas (ots) - Pimcore, ein führendes Unternehmen im Bereich Open-Source Daten- und Customer-Experience-Management, wurde in Gartners renommierten Bericht "Cool Vendors in Digital Commerce 2018" gelistet.



Noch nicht viele Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum haben es auf die Liste der "Cool Vendors" von Gartner geschafft. Das weltweit tätige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen macht damit jährlich auf junge Technologie-Unternehmen aufmerksam, die in ihrem Segment innovative Produkte bieten. Pimcore ist eines von nur weltweit fünf Unternehmen im Bereich Digital Commerce, die als "Cool Vendor" bezeichnet wurden.



Der Bericht betont mit Nachdruck, dass Pimcore ein einzigartiger Anbieter ist, der umfangreiche Funktionen bietet, die von eCommerce-Software in der Regel nicht erwartet werden. Gepaart mit der robusten technischen Architektur ermöglicht dies Unternehmen einen messbaren Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten zu erzielen.



Unter Berufung auf Beispiele von Vorreitern wie Amazon und Netflix, die auf Open-Source-Technologie gesetzt haben, um herausragende Kundenerfahrungen zu schaffen, spricht der Bericht auch die unendlichen Möglichkeiten an, die Open-Source für die Innovationsfähigkeit von Unternehme bietet.



Zwtl.: Gartner-Haftungsausschluss



Gartner steht nicht hinter den Händlern, Produkten oder Dienstleistungen, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.



Zwtl.: Über Pimcore



Pimcore ist ein Softwareanbieter für kostenloses Open-Source-Kundenerlebnismanagement, Digital Asset Management, Produktinformationsmanagement, Multi-Channel Publishing und eCommerce. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Salzburg/Österreich und Niederlassungen in Houston/USA sowie in New Delhi/Indien. [http://www.pimcore.com] (http://www.pimcore.com/)



Rückfragehinweis: Dietmar Rietsch +43 662 876606 230 dietmar.rietsch@pimcore.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30455/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Pimcore GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128074 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128074.rss2