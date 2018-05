Die österreichische Bank Bawag hat zum Jahresauftakt weniger verdient. Sie kündigt an, nach Akquisitionszielen Ausschau zu halten.

Das Wiener Geldhaus Bawag hat nach den jüngsten Übernahmen am deutschen Bankenmarkt weiterhin Appetit auf Zukäufe. "Für Wachstum durch Übernahmen sehen wir eine robuste Pipeline von Möglichkeiten", schreibt Bankchef Anas Abuzaakouk in dem am Donnerstag vorgelegten Aktionärsbericht für das erste Quartal.

Nach möglichen Akquisitionszielen will das mehrheitlich im Besitz der US-Finanzinvestoren Cerberus und Golden Tree stehende Institut in Deutschland und der Schweiz Ausschau halten. Aber auch am Heimatmarkt kann sich die viertgrößte Bank des Landes Zukäufe vorstellen. Insgesamt habe das Unternehmen Übernahmeziele mit einer Bilanzsumme von bis zu 25 Milliarden Euro im Blick.

Bis Ende 2020 will die Bawag mehr als zwei Milliarden Euro erwirtschaften, ...

