FRANKFURT (Dow Jones)--Tochtergesellschaften von Hochtief sind bei einem Tunnelprojekt in Singapur und beim Ausbau der Passagierabfertigung am Flughafen in Washington mit von der Partie. In der südostasiatischen Metropole wird Leighton Asia als führender Partner in einem Joint Venture bis 2026 eine unterirdische Schnellstraße errichten. Der Auftragswert liegt bei 380 Millionen australischen Dollar, wie aus einer Mitteilung von Hochtief hervorgeht.

Die US-Tochter Turner soll unterdessen für 374 Millionen US-Dollar ein neues Satellitenterminal mit 14 Fluggastbrücken am Washingtoner Flughafen Reagan National bauen, um dem massiv erhöhten Verkehrsaufkommen genüge zu tun. Der Airport ist für 15 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt, mittlerweile werden dort aber bis zu 24 Millionen abgefertigt. Das Bauprojekt soll bis 2021 abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2018 04:22 ET (08:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.