smartvie GmbH: Gesellschaftsanteile des Online Marktplatzes smartvie zeichnen, ganz wie bei einem Börsengang DGAP-News: smartvie GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung smartvie GmbH: Gesellschaftsanteile des Online Marktplatzes smartvie zeichnen, ganz wie bei einem Börsengang 24.05.2018 / 10:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. smartvie Teilhaber werden // smartvie Anteile zeichnen // Equity Crowdfunding // Seedrs Dortmund, den 24.05.2018 - Ab sofort bekommen Klein- und Großanleger die einmalige Möglichkeit ab 50 Euro Anteile des Online Marktplatzes smartvie zu erwerben. Dies ist vergleichbar mit einem Börsengang für Aktiengesellschaften. Anleger erwerben echte Gesellschaftsanteile an smartvie, die über die Körperschaft Seedrs gehalten und vertreten werden. Seedrs bündelt so die Teilhaberechte der Crowd-Investoren und übt zentral die Kontrollfunktion in deren bestem Interesse aus. Der von Seedrs geführte "Sekundärmarkt", der den Handel von Anteilen nach der Kampagne ermöglicht, steigert die Flexibilität des einzelnen Investors. Die Gründer haben sich für das britische Investoren-Netzwerk Seedrs entschieden, da es eine der führenden Crowdfunding-Plattformen in Europa ist und durch die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA (das Pendant zur BaFin) autorisiert und reguliert wird. Im Vorfeld jeder Kampagne auf Seedrs muss jedes Unternehmen eine strenge Prüfung (Due Diligence) durchlaufen, die smartvie erfolgreich bestanden hat. Die Gründer sind optimistisch: "Das positive Feedback von Endkunden und Händlern bestärkt uns darin, smartvie als Alternative zu den führenden amerikanischen Marktplätzen zu etablieren." Bereits in 2015, während der initialen Seed-Phase des Startups, startete smartvie eine Crowdfunding-Kampagne. Das Unternehmen entschloss sich seinerzeit jedoch alternativ dazu, externe Ankerinvestoren zu beteiligen, mit denen es zur selben Zeit verhandelte. Auch diese Investoren nehmen an der aktuellen Runde teil, mit der smartvie die Wachstumsphase fortsetzen kann. Sie bekräftigen damit ihr vor drei Jahren begonnenes Engagement. Über Seedrs Seedrs ist eine Equity Crowdfunding Plattform und ermöglicht Groß- und Kleininvestoren in Start-Ups und etabliertere Unternehmen zu investieren. Bis Ende 2017 wurden über Seedrs 590 erfolgreiche Investmentkampagnen mit einem Gesamtvolumen von über 350 Mio. EUR durchgeführt. Im Vorfeld jeder Seedrs Kampagne wird jedes Unternehmen einer strengen Prüfung (Due Diligence) unterzogen. Über smartvie smartvie ist der erste Online Marktplatz, der eine Personal Shopping Experience mit einer potenziell nahezu unbegrenzten Produktvielfalt verbindet. Käufer können aus Tausenden von Händlern und Millionen von Artikeln wählen und gleichzeitig Kundennähe und persönlichen Betreuung genießen. Pressekontakt smartvie Kontakt: Alexander Brunner Tel.: +49 (0) 231 39 81 91 62 E-Mail: presse@smartvie.com Web: www.smartvie.de Seedrs: www.seedrs.com/smartvie 24.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 689181 24.05.2018

AXC0144 2018-05-24/10:57