NÜRNBERG (Dow Jones)--Der Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben ist nach einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) seit 1996 deutlich zurückgegangen. Arbeiteten damals in Westdeutschland 70 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit Branchentarifvertrag, waren es im Jahr 2017 nur noch 49 Prozent. In Ostdeutschland sank der entsprechende Anteil der Beschäftigten von 56 auf 34 Prozent.

Das zeigen Daten des IAB-Betriebspanels, einer jährlichen Befragung von rund 15.000 Betrieben durch das IAB. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Beschäftigten in Betrieben mit Branchentarifverträgen sowohl in West- als auch in Ostdeutschland jeweils um 2 Prozentpunkte gesunken.

Firmen- oder Haustarifverträge gelten für 8 Prozent der westdeutschen und für 10 Prozent der ostdeutschen Beschäftigten. Das bedeutet ein Minus von 1 Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahr in Ostdeutschland. In Westdeutschland ist keine Veränderung zu verzeichnen.

Im Jahr 2017 arbeiteten 43 Prozent der westdeutschen und 56 Prozent der ostdeutschen Beschäftigten in Betrieben, in denen es keinen Tarifvertrag gab. In Westdeutschland profitierten 50 Prozent dieser Arbeitnehmer jedoch indirekt von Tarifverträgen, da sich ihre Betriebe an Branchentarifverträgen orientierten. In Ostdeutschland waren es 45 Prozent der Beschäftigten in Betrieben ohne Tarifbindung, denen die indirekte Wirkung eines Tarifvertrages nutzte, teilte die IAB-Forscherin Susanne Kohaut mit.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2018 04:28 ET (08:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.